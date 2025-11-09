台積電3奈米進入「量產黃金期」！月產能達16萬片 全因這客戶瘋狂下單

台積電今年第3季財報顯示，3奈米製程收入達營收占比23%，超越5奈米的高峰，正式成為主力製程。科技媒體《Wccftech》報導指出，雖然台積電2奈米製程也正快速起飛，2026年的兩座台灣廠區的2奈米產能已被訂光，但3奈米已邁入量產的「黃金時期」。



​報導指出，推動台積電3奈米產能的主要動力，並非來自蘋果（Apple），而是輝達（NVIDIA）。輝達目前每月向台積電新增約3.5萬片晶圓的訂單，使3奈米月產量從去年底的10萬片，預估2025年底將成長至16萬片。

報導表示，過去市場普遍認為，台積電3奈米的營收成長主要仰賴蘋果，原因包括iPhone 17出貨量增加，使蘋果在2024年貢獻台積電營收高達約24%。不過，輝達如今有望將蘋果的「最大客戶」地位取而代之，輝達下一代GPU架構「Vera Rubin」與「Rubin Ultra」將採用台積電3奈米N3P製程，未來2年將成為高效能運算領域的主要推力。

報導提到，分析師預測，台積電3奈米的市占率明年可望達到30%以上。不過，蘋果也已著手開發4款2奈米晶片，並據傳包下台積電初期超過一半的2奈米產能，因此2026年仍有機會維持它在台積電供應鏈中的最大客戶地位。​

