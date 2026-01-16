台積電30年來競爭中成長「沒在怕！」…魏哲家法說會霸氣回應：一點不怕英特爾追上…先進製程不是靠砸錢

台積電昨（15日）召開2025第四季法說會，針對法人與外界關心輝達AI巨頭投資對手英特爾，是否影響市占率，對此台積電董事長總裁魏哲家在會上直言，自己一點都不擔心，先進製程越來越複雜，並非靠砸錢就能追上，不過台積電也不會低估任何對手，30多年來公司一直在競爭中成長，在維持既定營運成長目標方面十分有信心。

總裁魏哲家昨宣布，因AI應用帶動半導體產業持續暢旺，預計2026年將是台積電另一強勁成長年份，全年營收將成長近30%；且對AI市場近期的發展動能依舊非常正面，有信心繼續超越行業成長。

在會上面對法人擔憂英特爾急起直追，魏哲家指出，先進製程與系統整合越來越複雜，並非光靠砸錢就能追得上。他說明，一項非常先進的技術需要2到3年的準備時間，才能將設計轉換成產品，後續還得解決認證通過、量產、提高良率與產能爬升等問題，這些過程還需再花1到2年。

對此，魏哲家強調，台積電維持一貫的策略，將專注客戶的需求，持續維持技術領先、製造卓越與客戶信任等核心競爭力。

(圖片來源：三立新聞網)

