台積電5廠換關稅15％ 川普晶片佈局成形！三星坐上苦主位

【高沛生／綜合報導】美國前總統川普推動半導體「美國製造」政策，要求台積電在美國增建至少五座晶圓廠，並以降低對台關稅至15%作為誘因。這一策略加速美國高端晶片製造佈局成形，也讓台積電的競爭對手三星電子在美國市場面臨更大壓力，陷入進退兩難的局面。

根據《AJP通訊社》報導，台積電已在美國亞利桑那州運營一座晶圓廠，並計畫在2028年前完工第二座，未來新增的五座廠將使台積電在美投資總額達約1650億美元，涵蓋先進製程、封裝與研發中心。這項投資不僅加速台積電在美國建立完整晶片生態系，也鞏固其在高階晶圓代工市場的領先地位。

廣告 廣告

三星電子在美國的晶圓代工布局相對有限，目前在德州奧斯汀與泰勒運營兩座晶圓廠，並計畫生產次世代2奈米製程晶片。分析指出，隨著台積電在美擴張並享受關稅優惠，更多美國大客戶將傾向選擇台積電代工，三星在搶進美國市場時將面臨更高門檻。

專家認為，川普的策略將迫使三星與其他韓國晶片製造商重新評估在北美的投資規模和時程，以維持市場競爭力。韓國工業經濟研究院資深研究員金揚沛指出，快速擴張的美國產能可能加速全球晶片製造重心向美國集中，三星若無法同步擴張，未來在美市場的代工業務可能受限。

市場數據顯示，三星在晶圓代工的全球市占率已下滑至約9%，而台積電持續掌握超過六成市場，並在先進製程方面遙遙領先。隨著美國供應鏈政策對台積電有利，三星在美市場搶單難度將進一步加大，利潤與擴張空間均可能受壓。

這項策略同時也反映了美國將半導體視為國安關鍵產業的布局意圖。觀察人士指出，若美國成功將高階晶片製造集中於本土，不僅台積電受益，韓國晶片業者則必須應對供應鏈、成本及市場競爭的多重挑戰。

美國高端晶片製造布局成形，也讓三星電子在市場面臨更大壓力。美聯社

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

打住不打商 東區大安路店面1.29億元單坪242.5萬元無貸款成交

香港電影金像獎爆爭議 范冰冰金馬封后作、黃秋生2部片離奇消失

科技、銀行股下殺！美股全面收黑 台積電ADR走跌

