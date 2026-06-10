台積電5月營收創新高 分析師：第2季有望達財測高標

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台積電5月營收新台幣4,169.75億元，年增幅達3成，月增1.5%，創下單月新高表現。分析師指出，營收表現符合公司先前展望，第二季業績有望達到財測高標，顯示AI需求帶動下，營運動能仍維持強勁。

台積電10日公告5月份營收，達4,169億7,500萬元，較上月增加了1.5%，較去年同期增加30.1%；累計今年1至5月營收約為1兆9,618億元，年增3成。

根據台積電預期，以匯率假設1美元兌換31.7元新台幣計算，第2季營收將達390億美元至402億美元間，第2季毛利率將落在65.5%至67.5％高檔區間，營益率則預計介於56.5到58.5％。台積電董事長魏哲家日前指出，台積電今年美元營收成長可望超過30%，對未來表現深具信心，今年度資本支出將達520億至560億美元。

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分析師翁偉捷表示，台積電5月業績符合公司先前預期，在AI需求帶動下，營運維持強勁，預計第2季表現可達到財測上緣，他說：『(原音)我想台積電公布的業績狀況非常符合原先公司給市場的目標，包括年增率營收部分能夠達30%，月增率表現不一定，但大概都會維持在一定水準。我覺得對於台積電營運表現，表現狀況都在公司派的掌握之中，法說會的財務看法應該還是可以持續地來做觀察這樣。』

針對市場傳出部分晶片訂單轉向英特爾，他認為，主因在於台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，因此部分客戶選擇採用英特爾EMIB封裝技術作為替代方案，並不代表台積電流失代工訂單。

外媒報導，台灣政府正研議加嚴對中國AI晶片出口管制，藉此打擊半導體走私，外界關注是否將影響台積電營運表現。

翁偉捷認為，仍須等待官方正式公布限制措施及執行細節，才能評估對台積電及台灣半導體產業的實際影響。不過，美中科技競爭持續升溫，美國對中國採取較嚴格管制措施，台灣企業多傾向避免觸及政策紅線。此外，從台灣出口結構來看，大幅朝美國市場傾斜，半導體產業以美國客戶為主。

對於台積電股價表現，他指出，目前股價處於相對高檔，任何傳聞都可能引發市場震盪。不過公司看法正向，短期股價波動較多反映市場情緒，而非基本面出現明顯轉變。 (編輯:柳向華)