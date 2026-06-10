台積電5月營收4169億元！創歷史新高

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台積電（2330）今（10）日公布2026年5月營收表現。（圖：MotionElentmts）

台積電（2330）今天（10日）公布2026年5月營收表現，單月合併營收達新台幣4,169億7,500萬元，較4月成長1.5%，與去年同期相比大幅增加30.1%，不僅維持強勁成長動能，也同步刷新歷史單月營收新高紀錄。亮眼成績反映市場對先進製程與AI相關需求持續暢旺，帶動整體業績表現優於去年同期。

累計今年1月至5月，台積電合併營收來到新台幣1兆9,618億400萬元，較2025年同期成長30%，再度寫下同期新高。由於首季營收已首度突破兆元大關、達約1兆1,341億元，加上5月營收持續站穩高檔，顯示公司在全球半導體需求帶動下，營運動能依舊強勁，並符合市場原先預期。

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展望後市，台積電先前預估第二季美元營收將落在390億至402億美元之間，以中位數396億美元計算，季增幅約10%、年增幅約32%，優於市場原先預估的6%至8%季增水準。法人分析，若依照目前營收進度推估，5、6月平均月營收有望維持在4,200億元左右，意味著第二季營收仍具備挑戰新高的實力，持續受惠於高效能運算與人工智慧應用需求成長。

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