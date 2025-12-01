台積電540字聲明解讀》帶槍投靠英特爾，羅唯仁恐吃12年牢飯？
台積電老臣跳槽敵營、疑似帶走二奈米機密的疑雲，終於獲得證實。台積電昨（25日）晚發出一紙聲明，指出曾掌研發部門的前資深副總羅唯仁，2個月前離職時宣稱自己將赴學術界，但實情，卻是加入競爭對手英特爾（Intel）。
甚至，去年3月羅唯仁從研發部門轉調至企業策略發展部，理應不能再插手研發事宜，但，台積電表示，在這一年半期間，羅唯仁持續要求研發部門的同事與他開會、提供資料。由於未來他有「高度可能」將公司機密洩漏給競爭對手，因此將以違反營業秘密法，對他提出告訴。
外界最好奇的就是，明知離職後馬上投靠英特爾，絕對會面臨訴訟，羅唯仁究竟求的是什麼？
工作狂，8次延後退休
「他是一個有強烈工作慾、沒有退休觀念的人，是標準的workaholic（工作狂），也期望別人也要workaholic（工作狂）。」與羅唯仁曾共事14年、曾任台積電研發處長的楊光磊向商周形容這位老同事。
據悉，台積電的退休年限是67歲，若員工想要延後退休，每年都要向公司申請，依此推算，今年已屆75歲的羅唯仁已經申請8次延後退休。
事實上，老將帶槍投靠，台積電聲明稿本身的用字遣詞也處處充滿「眉角」，並預示了羅唯仁最重可能面臨12年的刑期。為此，商周專訪曾任法官的律師孫少輔、檢察官的律師黃國銘，獨家解析這540字的台積電聲明稿。
牽涉先進製程，恐觸《國安法》
首先，最大的「彩蛋」，就是台積電直接指出，羅唯仁找同事開會、要資料的行為，是為了瞭解「正在研發中以及未來規劃之先進製程技術」。
孫少輔指出，「台積電的說法，除了指出羅唯仁的行為已經觸犯了營業秘密法，而且因為涉及『先進製程』，所以也進一步觸犯了《國安法》第三條。」未來，假如法院用該法定罪，羅唯仁恐將面臨5年以上、12年以下的有期徒刑。
《國安法》第三條，是台灣政府2022年為了防止中國挖角台灣科技人才，僅花3個月就修法通過的法令。當中規定，任何人只要把「國家核心關鍵技術」，竊取到中港澳、外國、境外敵對勢力，就是違反過去專門辦「匪諜」的國安法。
什麼又是「國家核心關鍵技術」？過去3年，國科會陸續公布了42項的技術，其中7項跟半導體有關，這次羅唯仁觸及的，是「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」，也就是一般泛指的先進製程。
回到《國安法》第三條，觸犯這條法律，又有多可怕？孫少輔說，一般刑事案件，通常需經過三次審理，但若是國安法，則是只要審理兩次，法院就會直接定罪。目的，就是藉由「速審速決」，阻止國家安全繼續被侵害。
不只如此，由於觸該法的刑期是5年以上、12年以下，過去在台灣，只要犯罪的有期徒刑超過5年，就是屬不得易科罰金的「重罪」；若是觸犯殺人罪，刑期則是10年起跳，足見對於嚴重傷害國安的人，國家是將之視為重罪犯。
再來，黃國銘認為，未來羅唯仁，可能同時面臨民事案件、刑事案件。因為，台積電在聲明稿指出，已「向智慧財產及商業法院」提出訴訟，這代表了，該公司已對羅唯仁提起民事告訴，「至於刑事案件，未來將由高檢署（高等檢察署）處理，因為涉及《國安法》第三條，是公訴罪。」
美國籍或成免死金牌，但恐被英特爾切割
去電高檢署，發言人檢察官聶眾以「偵查不公開」為由，不願透露太多細節，僅說「案子已經在偵辦中」、「會檢視（羅唯仁）是否涉及國安法相關罪責。」
只是，外傳羅唯仁人已在美國，且擁有美國籍，未來是否會增加偵辦難度？聶眾則說，「他好像是美國籍，（對此）我們會依照一般法定程序處理。」
孫少輔進一步解釋，雖然台灣與美國簽有司法互助，但僅限「資料交換」，無法透過美國警方跨海抓人，因此，所謂「法定程序」，指的是檢察官在台灣，若傳喚羅唯仁不來，將會發布通緝，並且廢止其護照，與凍結他在台灣的財產。
然而，假設羅唯仁真的有美國籍，孫少輔形容，這等於擁有「免死金牌」，因為檢方就算廢止他的台灣護照，他手上也有美國護照，也無法扣押他的海外資產，而過往台灣檢警，也幾乎不曾在美國境內逮捕具備美國公民身份的人。
雖然如果羅唯仁不再回國、踏上台灣領土，台灣法令看似對他沒輒，但孫少輔認為，台積電依然有可能在美國針對羅唯仁、甚至雇用他的英特爾，以違反營業秘密提出告訴。
資深半導體分析師陸行之稍早更發文指出，未來若走到法律戰，「我覺得羅先生會被（英特爾）切割而無法就職。」
核稿編輯：吳中傑
責任編輯：林易萱
