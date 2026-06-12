台積電7家供應鏈進駐屏科 廠商預計加碼投資金額至3億

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台積電7家供應鏈廠商12日一同在屏東科學園區舉行聯合動土儀式，也正式宣告全台首座「台積電半導體供應鏈專區」成立。（謝佳潾攝）

台積電7家供應鏈廠商12日一同在屏東科學園區舉行聯合動土儀式，也正式宣告全台首座「台積電半導體供應鏈專區」成立，當中華懋科技董事長鄭石治表示，初期規畫投資金額約8000萬元，後續將提升至2至3億元，對此，縣長周春米感謝各方的努力與支持，她也歡迎更多高科技產業落腳屏東，讓屏東的孩子可以留在家鄉工作。

「屏東也可以說我們有台積電了！」周春米指出，這座由台積電領銜的半導體供應鏈專區，占地28公頃，由台積電及7家廠務供應鏈廠商進駐，分別為華懋科技、捨得企業、安葆國際、和淞科技、兆聯實業、台灣矽科宏晟科技、帆宣系統科技。

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周春米進一步表示，台積電進駐後將興建多元服務中心，設置驗證實驗室及培訓中心，並引進機電、氣體化學品、水處理、自動化等廠務供應鏈廠商，打造台灣第一個以「建設晶圓廠房及設施」為核心的產業聚落，這不僅能強化台灣建廠供應鏈的體質，更將建構一個更具韌性、反應更靈活的在地體系。

她強調，她身為屏東72年來首位女縣長，最重要的責任就是提升城市的競爭力帶動產業升級，去年5月國科會、屏東縣政府與台積電共同宣示台積電供應鏈專區進駐啟動後，短短一年就舉辦聯合動土典禮，把承諾變成行動，感謝各方的努力與支持，讓屏東的孩子可以返鄉工作、可以留在家鄉工作，歡迎更多高科技產業落腳屏東。

對於「台積電半導體供應鏈專區」的未來發展，進駐廠商信心滿滿，當中華懋科技董事長鄭石治表示，他們有向台積電承諾，遇到任何問題一定會在2個小時內到場服務，而台積電目前最先進的製程都在南部，所以供應鏈專區設在屏東非常方便，可以拉近服務的距離與時間。

鄭石治進一步指出，初步規畫在屏科的投資是8000萬元，未來預計提升至2至3億元，會設廠房與研發中心，快則2年完工、慢則3年，而員工的部分，原本規畫2、30人，但依目前的狀況來看，人數應該也不夠，未來可能再增加。

國科會南科管理局表示，未來將持續推動屏東園區的招商工作，預估屏東科學園區可創造約5400個就業機會，以及360億元年產值。

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