台積電ADR創新高 市值全球第6

台積電將於十五日召開法說會，在押寶行情啟動下，台積電股價和美國存託憑證（ＡＤＲ）接連創下新高。台積電ＡＤＲ二日攀高至三百一十九點六一美元，市值高達一點六五七兆美元，緊追亞馬遜，超越Ｍｅｔａ及博通等科技巨頭，躍居全球第六位。

全球主要商業巨擘市值排名依序是輝達四點五九七兆美元、蘋果四點零二一兆美元、Alphabet三點八零六兆美元、微軟三點五一五兆美元、亞馬遜二點四二一兆美元。晶圓代工龍頭台積電則排名第六。

台積電法說會十五日登場，市場普遍看好可望釋出正面訊息，在人工智慧（ＡＩ）強勁驅動下，今年業績可望再創歷史新高。在營運前景看俏，押寶法說會行情啟動下，二日攀高至一千五百八十五元再創新高，市值達四十一點一兆元。

隨著美股費城半導體指數勁揚逾百分之四，台積電ＡＤＲ上漲十五點七二美元，漲幅百分之五點一七，收在三百一十九點六一美元，創收盤新高。

半導體產業專家指出，包括資本支出、ＡＩ市場需求、二奈米量產，以及美國與日本廠最新進度等議題，都將是台積電法說會重點。