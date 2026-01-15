台積電ADR勁揚6％領漲！美股主要指數齊漲

▲台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，美股15日開盤後台積電ADR大漲6％，帶動晶片股點火，美股主要指數齊漲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，美股15日開盤後台積電ADR大漲6％，帶動晶片股點火，科技股全面反彈，擺脫前幾日的疲軟，美股主要指數齊漲。截止寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲180.81點或0.37％、標普500指數上漲37.43點或0.54％、那斯達克指數上漲180.281點或0.77％、費城半導體指數上漲259.71點或3.37％。

根據《CNBC》報導，台積電最新財報數字亮眼，2025年第四季稅後淨利5057.4億元、年增35％，2025年全年EPS達66.25元，再創歷史新高。台積電的火爆提振了投資人對AI熱潮的信心，台積電ADR盤中一度上漲超過6％，報347.14美元。輝達與美光等科技股也同步上漲超過2％。

美國總統川普週三簽署了一項公告，對部分半導體產品徵收25％的關稅。不過，這項關稅不適用於為建構美國技術供應鏈而進口的晶片，投資人認為對美股影響有限。

另一方面，摩根士丹利與高盛公布財報，替這波大型銀行財報季畫下句點，摩根士丹利與高盛的表現均超出預期，雙雙刺激公司股價上漲2～3％。也幫助銀行股擺脫之前川普呼籲設定10%的信用卡利率上限的陰霾。

油價回落也對市場起到了支撐作用，布蘭特原油期貨和近月西德州中質原油期貨均下跌超過4％。最新的經濟數據也顯示美國就業市場穩健，截至1月10日當週的首次申請失業救濟人數為19.8萬人，低於經濟學家預期的21.5萬人。

