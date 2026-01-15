台積電ADR大漲4.4％！財測亮眼激勵科技股 美股同步反彈收高

台積電財測亮眼激勵科技股，美股同步反彈收高。路透社資料照片



美國股市週四（1/15）收高，結束之前兩天的跌勢。台積電公布強勁財報，帶動美國晶片股走高；摩根士丹利與高盛兩家銀行也公布亮眼季報，股價大漲。

受惠於交易活動熱絡，高盛（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）兩家銀行均公布季獲利成長。高盛股價上漲4.6%，成為道瓊工業指數的主要推手；摩根士丹利股價勁揚5.8%。

科技股也同步上漲，由晶片製造商領漲。台積電預測全年成長強勁，並透露將擴大在美國的生產布局。台積電在美國掛牌的ADR大漲4.4%。

輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）以及半導體設備商應用材料（Applied Materials）股價皆走高。

道瓊工業指數上漲292.81點，漲幅0.60%，收49442.44點；標普500指數）上漲17.87點，漲幅0.26%，收6944.47點；那斯達克指數上漲58.27點，漲幅0.25%，收23530.02點；費城半導體指數上漲135.824點、漲幅1.76%，收7837.298 點。

