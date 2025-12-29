台積電ADR小跌！美股獲利了結4股指開盤走低

▲美股29日開盤下跌，主要股指走低。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股今（29）日開盤，受到科技股下跌影響，標普500指數下跌0.4%、那斯達克指數下跌0.8%、道瓊工業指數下跌32點，跌幅0.1%。中國今日對台灣發動圍台軍事演習，台積電ADR仍一度上漲0.41%。

截至美東時間上午10時，道瓊工業指數下跌160.1點或0.33%，暫報48,550.96點；標普500指數下跌24.15點或0.35%，暫報6,905.79點；那斯達克指數下跌129.85點或0.55%，暫報23,463.25點；費城半導體指數下跌61.48點或0.85%，暫報7,146.16點。

廣告 廣告

個股部分，台積電ADR小跌1.33美元或0.44%，暫報301.51美元。輝達下跌2.1%、Alphabet下跌0.43%、Meta下跌0.88%、微軟下跌0.08%、特斯拉下跌2.72%、亞馬遜下跌0.11%、甲骨文1.27%、英特爾上漲0.4%、蘋果上漲0.06%。

美國財經媒體CNBC報導，投資人在2025年最後一周對人工智慧（AI）類股獲利了結，AI板塊今日承壓，輝達下跌約2%，回吐上週約5%的部分漲幅。Palantir Technologies和Meta也遭受損失。

摩根士丹利旗下E-Trade的交易和投資主管拉金（Chris Larkin）表示，鑑於本週經濟數據清淡，內在動能可能是本週市場的主要看點。如果股市想要以強勁的勢頭結束又一個兩位數的漲幅年，科技股很可能需要承擔大部分的上漲重任。

避險資產之一的白銀，現貨白銀29日亞洲早盤時段一度飆到每盎司近84美元，創歷史新高，但又大跳水約6%。此前，白銀價格在2025年大幅上漲，漲幅接近150%，成為今年最熱門的交易品種之一。

華爾街目前正處於「聖誕老人行情」時期，這是股市歷史上表現強勁的時期。股票交易員年鑑顯示，自1950年以來，標普500指數在每年的最後五個交易日和新年的前兩個交易日之間平均漲幅超過1%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

年終行情持續！標普500逼近歷史新高 美股2025年有望亮眼收官

中國武統台灣就慘了！WSJ曝「突圍第一島鏈」日本受嚴重影響

認了裴洛西訪台「代價大於益處」蘇利文嘆嚴重影響：回不去了