台積電ADR強彈台指期先衝8百點！ MSCI季調公布台股拚三萬兩亮麗封關

道瓊指數2月6日強彈逾1200點、突破50000點大關，費城半導體指數大漲5.7%，輝達等晶片股價飆升，台積電ADR漲幅達5.48%，台股本周2月11日封關，當天MSCI（明晟）也將公布最新季度和權重調整。法人看好，在台指期先漲820點，收復三萬兩千大關關後，台股蛇年有望亮麗封關。

MSCI（明晟）將在2月11日凌晨公布最新季度調整，預計26日盤後生效，市場法人多預測，不僅此次台股權重有望調升，南亞科(2408)、華邦電(2344)均有望獲選為成分股。但美系外資指出，由於相關記憶體股像是南亞科、華邦電、力積電與南電等，過去3個月均被列入處置股，因此應不會被納入本次MSCI的調整標的。

安聯投信台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。再分產業看，電子類股預估維持高速成長約36%，其中半導體與非半導體類股預期有望成長三成以上；金融、傳產將分別成長9%、22%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管股市評價逐漸升高，但台股走高主要動能來自企業獲利實質成長，因此，在基本面有撐下，若遇盤勢拉回正是累積更多部位的好時機，建議定期定額台股基金投資人應持續累積部位，長線投資者可逢修正佈局未來收穫機會。

在題材上，安聯投信台股團隊表示，就族群來看，今年GPU和自研晶片(ASIC)都將陸續推出新一代晶片，先進製程和先進封裝產能需求殷切。此外，AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，若要加速晶片推出時程，需用倍數產能來縮短測試週期，帶動測試介面等供應吃緊，相關族群值得持續布局。

AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等。其中記憶體方面，受到AI需求激增、產能轉移等排擠效應，目前DRAM原廠庫存處於歷史新低，買方在無安全庫存的情況下仍需維持基本進貨量，預期在買賣雙方尚未有一方建立足夠安全庫存前無跌價空間。

