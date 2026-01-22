台積電ADR走弱 投顧：台股提防回測10日線壓力

（中央社記者吳家豪台北22日電）美國總統川普宣布與北約達成格陵蘭框架協議，美歐緊張關係緩解，美股主要指數反彈收紅，道瓊工業指數漲588.64點，但台積電美國存託憑證（ADR）跌0.32%。投顧指出，台股摜破5日均線支撐，技術型態轉弱，若短期內無法止跌，不排除有回測10日線約30973點的壓力。

美股道瓊工業指數21日終場上漲588.64點或1.21%，收報49077.23點；標普500指數揚升78.76點或1.16%，收在6875.62點；那斯達克指數上揚270.50點或1.18%，收23224.82點；費城半導體指數勁揚247.88 點或3.18%，收8042.07點。

台股21日盤中最多下跌近560點，在台指期壓低結算下，權值股賣壓加重，終場下跌513.62點，收在31246.37點，失守5日線31372點，成交值爆出新台幣8952.21億元，創台股歷史新天量。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資21日賣超440.63億元；投信賣超175.96億元，創史上最大單日賣超紀錄；自營商同步減碼賣超157.52億元。

產業訊息部分，電源供應器廠光寶科看好人工智慧（AI）應用帶動行動網路流量迅速成長，21日宣布以每股現金新台幣54元，公開收購宇智網通已發行普通股股份；對照宇智21日收盤股價45.35元，溢價約19%。

體感設備廠智崴21日宣布與美國紐約上市公司Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.簽署最終協議，將以總金額7840萬美元（約新台幣24.8億元）收購沉浸式飛行劇院品牌Flyover Attractions 100%股權，預計今年春季完成交易。

晶圓代工廠力積電宣布展開動態隨機存取記憶體（DRAM）製程精進計畫，因應記憶體設計客戶發展高容量及速度快的DRAM需求，爭取缺貨漲價商機。（編輯：楊凱翔）1150122