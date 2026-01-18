台積電ADR逆勢揚、AI押寶停看聽! 投信：缺貨關鍵零組件將成戰略物資

股市配圖。廖瑞祥攝



市場權衡川普對聯準會和地緣政治的最新言論，美股四大指數多收跌，但費城半導體指數則上漲1.15%，台積電ADR收紅0.22%、收在342.40美元。投信法人表示，AI相關個股股價走勢從初期的百花齊放開始出現分化。部分供給有限的零組件將成為戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，市場關注重要法說登場，隨後亮麗法說訊息激勵半導體類股相關表現，再加上金融業公布正向財報後股價勁揚，在AI題材相關撐腰以及關稅傳佳音等雙利多提振下，台股交投持續熱絡。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，ChatGPT問世已超過三年，企業資本及股市資金紛紛投入高度成長的AI相關領域，但隨著成長基期墊高及投資人開始針對投資報酬率更為審慎評估，AI相關個股股價走勢從初期的百花齊放逐步開始出現分化。

值得留意的是，尤其Google Gemini3發布後廣受好評，市場看好大型CSP業者將透過既有業務的現金流及豐富生態系搶占AI應用份額，大語言模型新創業者未來融資狀況將是相關供應鏈訂單變數。

安聯投信台股團隊說明，AI進展幾乎每三個月就出現迭代，在未來代理AI或實體AI尚未出現殺手級應用前，模型本身路線都還處於變動中，過早押寶特定路線將造成不可逆的損失，預期2026年到2027年GPU及ASIC將呈現百家爭鳴。

在投資機會上，安聯投信台股團隊表示，部分供給有限的零組件將是晶片能否準時量產的戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。短期雖可能因股價漲多而出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。傳產方面，關稅問題可望趨緩，有利稍早流失訂單回流跟評價面回升。

