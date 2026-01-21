台積電ADR重挫4.45％ 今日台指期結算恐面臨壓力
〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普威脅要對歐洲國家加徵新關稅，以換取其控制格陵蘭島的野心，引發歐洲各國的不滿反制，美歐緊張關係持續升溫，造成市場不確定性，恐慌指數VIX 飆升，美股、美債、美元出現同步下跌，標普與那指今年迄今漲幅已全數回吐，台積電ADR下跌4.45%，台股夜盤下跌437點，今日台指期即將結算，法人提醒應提防行情震盪及留意空單轉倉變化。
台股昨日量縮開低走高，在台積電帶領下收盤再創新高，技術指標KD高檔鈍化、RSI向上延伸、MACD 紅色柱體放大，整體技術面維持強勢、多方氣勢穩健，然而美股卻不平靜，台股今日恐再回測5日線，統一證券指出，美歐緊張關係升溫，加上日本解散國會，國際情勢引發美股及美日債同步下跌。今日適逢台指期結算，目前台股指數與季線乖離大，月底有美國政府關門議題，留意短期波動風險，欲規劃抱股過農曆年者建議封關前五日低接布局。中長線布局維持聚焦台積電及先進製程/封裝相關、AI概念股、高速傳輸(含光傳輸)、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋等族群。
