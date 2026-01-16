台積電ADR飆逾4%！16兆投資換到15%關稅 添利多？股民盤前吵翻：不敢買也不敢空

台積電ADR今日清晨以大漲逾4%作收，加上台美宣布關稅談判完成，台灣爭取到15%關稅，兩件財經消息對台股影響，盤前在社群引起討論，圖為股市示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

全球晶圓代工龍頭台積電昨（15日）法說會繳出亮眼成績單，預估營收估年增近30%，續成長並創新高，利多消息帶動台積電ADR大漲4.44%作收，今日清晨再傳台灣以近16兆投資成功爭取美方關稅調降為15%且不疊加。不過，關稅拍板在台股盤前是添利多還是利空干擾？股民分成兩派意見，有人認為「台灣贏了」；也有人覺得好像賣身契，直言現在的情況是「不敢買也不敢空」。

台積電繳出亮麗成績單 今年再成長3成

備受投資人關注的台積電（2330）法說會，昨日舉行，再繳出令人驚豔的成績單，去年第四季毛利率62.3%創單季新高，季增11.8%，全年EPS 66.25元年增46.4%。展望今年更是超出預期，資本支出飆升至520-560億美元創史上最高，第一季營收預估346至358億美元年增38%，毛利率上看63至65%。

廣告 廣告

受到法說會激勵，台積電ADR昨晚一度狂飆超過7%，不過尾盤漲幅收斂，今日清晨以341 .64美元作收，上漲14.53美元，漲幅4.44%。

關稅談判拍板 16兆投資換調降為15%

另一方面，清晨台美雙方宣布關稅談判確定，台灣以半導體與科技企業至少2500億美元新增直接投資，以及2500億美元的信用保證，合計5000億美元，折合新台幣約15.7兆，爭取美方關稅由原本的20%調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。

台股是否利多出盡？ 股民看法兩極

兩件財經大消息，在台股盤前引發股民在PTT社群上熱烈討論，多數人對台積電ADR勁揚皆視為利多，唯一隱憂是台積電ADR開高走低，但爭取到關稅15%是利多還是利空，看法呈現兩極。

有人認為，「5000億，台灣贏了」、「不疊加就舒服囉」、「也沒有傳聞的台積電要多蓋5間」、「看來今天千點可期」、「台灣贏麻了，看來今天要衝3萬2」、「工具機起飛！？」、「出口美國傳產迎來一波漲勢」；不過，也有不少人認為，讓太多了，「付那麼多，我看難」、「感覺不太妙，好像賣身契一樣」、「5千億，不愧是台美關係最好」。股民直言，現在的情況是「不敢買不敢空」，先觀望一下。

更多鏡週刊報導

台美關稅拍板！對等關稅15%不疊加、台半導體對美投資2,500億美元 獲232最惠國待遇

台灣關稅15%不疊加 政院曝「雙向投資機制」：美將擴大投資5大信賴產業

2026是關鍵年？命理師解析蔣萬安「命盤與未來政治發展」 死神牌意味曝光