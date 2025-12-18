台積電AZ廠出差！人夫工程師「外遇當地女同事」甜喊：變肉食動物吃掉妳

台積電一名工程師阿宇去美廠出差時，竟跟當地員工發生婚外情。圖／鏡週刊

誇張！台積電一名工程師阿宇（化名）跟妻子小容（化名）於2011年結婚，婚後育有2名子女，沒想到阿宇在AZ出差期間竟跟當地同事小淇（化名）發生婚外情，返台後就跟小容提離婚，小容一氣之下將兩人告上法院，法院判阿宇跟小淇須賠償40萬元，可上訴。

判決書指出，小容跟阿宇於2011年12月27日結婚，婚後育有2名子女，家庭生活原本幸福美滿，但是在台積電工作的阿宇自2024年5月至8月期間，被公司指派到美國亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠出差，於出差期間認識當地同事小淇，擦出愛的火花，兩人發展出婚外情。

然而，阿宇歸國後在同年8月18日至24日期間，跟妻子小容及2子到日本名古屋旅遊，旅遊期間小容發現阿宇心不在焉，無意間看到手機才驚覺阿宇出軌，更發現阿宇、小淇的諸多親密對話，包含「愛你」、「我當下認為你是要我做你的小三」、「晚餐跟孩子吃燒肉，變身肉食性動物，最想把妳吃掉」、「我最想被你吃掉」等語。回國後8月底兩人簽署離婚協議書，但小容一狀將阿宇、小淇告上法院，求償120萬元。

法庭上阿宇辯稱，小容看到的訊息對話，是未經同意偷看，涉犯《刑法》入侵他人電腦罪、無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，因此取得的對話不能作為判決的基礎。阿宇聲稱兩人的婚姻名存實亡，且然雖然跟小淇的對話有提到「愛」、「交往」等字眼，但基於小淇已經定居美國10年，習慣歐美文化，因此只是日常互動，並非出自男女情愛，否認有婚外情。

法院勘驗證據後指出，，從阿宇、小淇多次傳送的「我愛你」、「你是我離婚5年後，第一個正式交往對象」等語，足見被告兩人清楚對彼此的感情，且對話紀錄中小淇曾表明知道阿宇的已婚身分，不採信歐美文化的說法，指出阿宇、小淇兩人互動已經逾越一般朋友交往分際。綜合雙方身分、經濟狀況，判阿宇、小淇要連帶賠償40萬元給小容，並自2025年8月9日起按年利率5%計息至清償日止，全案可上訴。



