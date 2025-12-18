台積電AZ廠難複製台灣模式？ 外媒直言「張忠謀早說了」





台積電熊本廠將於2024年初正式啟用，為其海外擴廠計畫邁出重要一步。2025年3月，美國總統川普與台積電董事長魏哲家會面時宣布，未來4年將在美投資1000億美元（約3.29兆新台幣）建設晶片製造設施，之後又加碼至1650億美元（約新台幣5.2兆元）。雖然台積電被譽為台灣「護國神山」，外界擔憂先進製程外流削弱競爭力，但外媒分析指出，台積電的成功關鍵在於台灣完整產業生態，創辦人張仲謀就曾直言這套模式在亞利桑那難以複製。

據外媒《Nuevopoder》報導，台積電近年加速走向全球化，在美國、日本與德國啟動多項設廠計畫，表面上是回應各國晶片需求，實際背後更多來自地緣政治與「晶片戰爭」壓力。對此，台積電創辦人張忠謀多次直言，美國亞利桑那設廠在經濟與營運層面，恐怕是一場「昂貴又徒勞的實驗」。

張忠謀指出，台積電真正的競爭力不僅是先進製程設備，而是深植於台灣、難以移植的完整產業生態系。以新竹科學園區為核心，供應商、設備商與工程人才幾乎都在「一小時生活圈」內，能即時解決問題、快速協調，形成全球罕見的高效率製造網絡。這樣的集群優勢，並非單靠資金或補貼就能在海外複製。

目前台積電仍有超過九成產能與員工集中在台灣，龐大的工程師人才庫與高度密集的技術累積，是其長期領先的關鍵。相較之下，亞利桑那廠雖已成功量產4奈米晶片，但因原物料與設備供應仍仰賴亞洲，加上人力短缺、行政程序繁複，整體成本明顯高於台灣。

至於日本與德國的新廠，則鎖定較成熟製程，服務特定客戶需求，規模與戰略意義均不同於美國。分析認為，台積電的海外布局是一把雙面刃，在強化全球戰略地位的同時，也凸顯出台灣模式的不可取代性。

