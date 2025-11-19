台積電AZ廠「獲利42億⭢4100萬」 外媒曝警訊





台積電美國廠一直是美國晶片產業的重要「地標」，但根據台積電Q3財報顯示，美國廠單季僅獲利從約42.32億新台幣大跳水到僅剩4100萬元。對此，《Wccftech》在報導中表示，因美國廠設備、人力續求大增，所以營運成本比預期更高。

報導說明，日前台積電赴美設廠，除了客戶偏好美國製造外，也和川普政府大力推行有關，此舉開啟了在美國建立一條獨立的晶片供應鏈的可能性，然而，在美國建立晶片供應鏈的成本比預期更高。

廣告 廣告

報導中指出，美國廠本季獲利驟減，主因是先進製程設備昂貴且建廠與調校週期又長，而公司又全力投入美國建廠與量產計畫，同時導入高階製程節點，相關設備與人力需求龐大，使營運成本比預期更高。

此外，報導坦言，由於美國在供應鏈成熟度、技術人才培育、設備維運等面向仍不及台灣與日本，加上大量台籍工程師必須外派支援，使得整體營運支出遠高於海外其他據點。而推動3奈米及更先進節點需要更多資源，台積電在美國的業務獲利比率相較其他地區恐將持續偏低，二廠初期恐難對獲利有明顯貢獻。

（封面圖／台積電）

更多東森財經新聞報導



傳羅唯仁帶走2奈米機密 龔明鑫：當初印象不錯、現在有點意外

傳台積電2奈米遭洩密？ 龔明鑫說話了

你看那個圖「有夢有支撐」！ 他聽老闆一句加碼台積電 結果更悲的來了