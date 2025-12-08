台積電CoWoS大擴產能還是不夠用 記憶體封測景氣轉強！封測族群漲勢洶洶

圖為股市示意圖。（圖／鏡週刊提供）

台股今日上漲超過200點，站回28200關卡，有挑戰前高28,554點態勢，同時近期受惠台積電先進封裝CoWoS產能全滿，封測大廠日月光、京元電有望受惠外溢訂單，加上記憶體行情不斷上漲，記憶體封測族群也迎來急單，封測族群全面走強。

台股加權指數今天上漲200點，除了台積電大漲30元來到1490元帶動外，整體盤面由記憶體和半導體封測族群領頭衝。

近期業界傳出，台積電先進封裝CoWoS產能全滿，即使明年產能有望年增6成，但依然難以完全吃下AI晶片大單，除了後段封裝設備業者大啖商機外，封測大廠日月光、京元電有望迎來外溢訂單，尤其是兩大業者都已經宣布擴產能消息，外界預期已經取得相關訂單，日月光、京元電今天都上漲超過2%。

而在記憶體封測方面同樣獲得資金親睞，記憶體封測廠華東（8110）今日直衝漲停，股價來到43.55元，有將近8萬張買盤排隊等著買。

業界分析，記憶體封測景氣受到記憶體價格不斷上漲，封測廠迎來急單，並醞釀漲價。封測大廠矽格（7257）今天也直衝漲停，股價來到100元。



