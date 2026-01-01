台積電Fab22廠2奈米晶片量產 高雄躍升全球先進半導體製程關鍵聚落
【記者 王雯玲／高雄 報導】全球晶圓製造龍頭台積電近日於官網更新資訊，宣布2奈米（N2）製程已依計畫於今年第四季正式進入量產階段，生產基地正是設於高雄的Fab22廠，揭示台灣半導體製程與高雄產業發展邁入新里程碑。為打造大南方新矽谷，高市府自109年起即全力衝刺在土地、水、電等關鍵條件，建廠階段採取「全天候對接」模式，同步完善楠梓產業園區的公共建設下，歷經三年多合作努力，台積電於114年10月2日由代表親赴市府，致贈「試產成功紀念晶圓」，並於本週公開量產成果，不僅彰顯高雄成為全球半導體最先進製程重要基地，更奠定南部科技聚落的領導地位，預計營運初期可帶來至少1,500 個就業機會及超過1,500 億元年產值。全廠區創造逾2 萬個營建工作機會，超過 7,000 個直接的高科技工作機會。
▲台積電F22廠試產紀念晶圓置於高市府四維行政中心一樓展示，與市民朋友分享屬於高雄的榮耀時刻。
陳其邁市長表示，自三年前台積電宣布高雄設廠，並於 112 年 4 月宣布高雄廠將建置先進製程 2 奈米晶圓廠，市府團隊便積極與台積電緊密合作，期間歷經新冠疫情、國際供應鏈重組等挑戰，台積電仍按既定計畫推進高雄廠的建設，並順利進入量產階段，令市府團隊相當感動與振奮。Fab22廠址原為中油高雄煉油廠舊址，為加速整治期程，市府跨集環保、經發、交通、勞工、民政等各局處成立「高煉廠開發專案推動小組」及工務局專案籌組「前進辦公室」，要感謝各單位每週不懈的努力合作下，不到一年內完成投資計畫啟動、土地整治及報編核定。後於建廠期間採取「全天候對接」模式，確保台積電建廠順利推進，協力使行政程序、環評、都計變更與執照核發順利銜接，同時間也推動楠梓產業園區污水、排洪、景觀等多項整體公共建設同步趨近。這一路走來的成果，相當感謝市府同仁的齊心努力與專業精神，使所有困難得以克服，讓企業與各方看見高雄力拼產業轉型的決心。
▲2022年台積電所在楠梓產業園區正式動土，揭開高雄產業轉型序幕。
陳其邁進一步表示，2 奈米製程為全球最先進技術，未來將廣泛應用於超級電腦、行動裝置、雲端資料中心及高效能運算等領域，為全球節能運算的龐大需求挹注強而有力的動能，是當今全球各大科技巨頭競相爭取的關鍵資源，牽動著全球供應鏈布局。高雄Fab22廠進入量產後，將為高雄 AI、車用電子、智慧製造及資通訊設備等領域注入強勁動能，促進在地產業升級創新。未來台積電將擴展至五座廠，擴大高雄半導體產業布局同步，同時楠梓園區開發持續推進，市府將持續扮演台積電最堅實的合作夥伴，秉持緊緊緊效率，優化投資環境、加速產業落地，共同打造南部半導體聚落、引領高雄躍升為國家戰略產業重鎮，實踐永續共榮的願景。
高雄近年全力推動產業轉型，並打造完整的高科技投資生態系，使高雄成為全台半導體產業先進製程產能最多、密度最高的城市。自台積電宣布高雄廠調整為先進製程廠，成功帶動半導體產業鏈持續發展，包括上游IC設計如義隆電子、信驊科技，中游IC製造如華邦電，下游封測如日月光、穎崴科技，以及材料與設備供應如默克、英特格、ASML、應用材料等，皆看好高雄、擴廠投資，從上游設計、中游製造及下游封測乃至周邊材料設備供應，皆能於高雄一站式服務尋得產業合作夥伴，成為完善產業生態系的「亞洲高階製造中心」。在人才培育方面，中央與地方攜手推動的全臺首座「國家重點領域校際研教園區」，已於114年7月正式揭牌啟用，清華大學、陽明交通大學等國內頂尖學府正式進駐高雄，聚焦半導體、AI、永續議題、綠色經濟、碳交易等領域，為南部產業長期發展厚植高階人才能量。
高市府補充說明，楠梓產業園區相關公共建設亦持續推進，包括污水處理、再生水、排洪、景觀及公共設施等工程同步進行。針對鄰近交通需求，市府與國科會南科管理局及交通部合作，由市府工務局新建工程處及交通部高速公路局攜手加速推動高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫，投入約155.91億元，新增國道一號楠梓匝道、台1線匝道及園區聯絡道路，預計115 年開工、117 年底完工，將有效銜接主要幹道、縮短運輸時間並改善民生交通。此外，市府已規劃藍田國小及高科實中，並積極爭取提前於 114 學年度國中小一年級招生，以提供南部科學園區員工及周邊學童安心就學選擇，強化北高雄教育量能，強化企業設廠誘因。市府強調，未來將持續秉持「緊緊緊」的效率精神，與中央及產業夥伴攜手合作，打造完整半導體生態系，推動高雄成為國家級戰略產業重鎮，邁向永續共榮的新里程碑。（圖／記者王雯玲翻攝）
