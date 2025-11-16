台積電Logo成外媒焦點！「神秘黑點」是啥 資深員工揭謎底
台積電市值突破1兆美元，躍居全球第9大上市企業，其沿用近40年的Logo，近日意外成為外媒焦點，認為台積電Logo「設計過時且費解」，對此台積電資深員工公開撰文，首次完整解碼Logo背後意義。
美國商業雜誌《Fast Company》報導，台積電在美國亞利桑那州建廠後，外牆上醒目的「tsmc」標誌吸引當地民眾注意，但有民眾困惑，「為什麼開頭的『t』 是小寫？」、「背景那個有黑點的圓形到底是什麼？羽毛球拍？填字遊戲？有死蒼蠅的紗窗？」報導認為，這些元素顯得老派，「這樣的設計已難以與全球龍頭企業的地位相符。」
不過，根據台積電文教基金會顧問、工作編號為9號的資深員工陳建邦，上月23日在《遠見》雜誌撰文《黃仁勳盛讚台積電魔法！解碼Logo謎樣的黑點》披露，台積電Logo於1988年發表，2000年左右，把背景晶圓上的黑點數量減少至11個。
他指出，這些黑點類似日本舞台上「黑子」的意義，分散、低調、不搶眼，努力打造出令人驚嘆的晶片「護國神山」。至於Logo中tsmc為何用小寫的t，時任財務副總洪鐵城曾說明，因為小寫的t有「出頭」的意象，若是大寫T顯得「難以出頭」。
