「台積電logo鞋」首亮相！魏哲家親曝開賣時間

台積電運動會昨（8）日盛大舉行，AI晶片教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也到場參加，同框董事長魏哲家展現好交情，2人互動成為全場焦點。其中，首雙台積電logo特製球鞋亮相，董事長魏哲家親自穿上腳，化身最佳代言人相當吸睛。魏哲家親曝開賣時間，不少粉絲期待搶購。





全球唯一「台積電logo鞋」搶先曝光！魏哲家穿上腳掀暴動：「這時間」開賣

魏哲家穿上「台積電logo鞋」於台積電運動會亮相，親曝開賣時間「明年一定會買的到」。（圖／民視新聞）

台積電運動會昨（8）日登場，台灣、美國、日本、德國等各國員工齊聚，董事長魏哲家身穿酒紅色台積電Polo衫、黑長褲，全程笑容滿溢。魏哲家先前遠赴美國參加半導體展「SEMICON WEST」時，專人替他設計全台唯一台積電logo球鞋，此次盛會魏哲家特別穿上腳亮相。球鞋以黑、白為主色，兩色相間經典又百搭，鞋尾腳跟處還加上較鮮艷的紅色區塊、線條點綴，鞋身處還印上大大的台積電logo「tsmc」字樣。粉絲見狀激動問「哪裡買的到！」，對此魏哲家透露「我們在我們的公司一些聚會裡面，他們送的，明年一定會買得到。」。

魏哲家（左圖左）特別邀請好友AI晶片教父黃仁勳（左圖右、右圖）參加台積電運動會。（圖／民視新聞）

此外，魏哲家特別邀請好友AI晶片教父黃仁勳參加，幽默介紹好友「去年他是3兆男，今年變成5兆男」，全場聞言笑翻。黃仁勳也換上台積電polo衫，登台致詞高喊「沒有台積電今天沒有輝達，你們真的是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。」。





