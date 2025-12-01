台積電Q3分紅出爐「老鳥年薪500萬」 美國人驚呆：天才領垃圾薪水





市場消息指出，近期台積電發放了Q3的季度獎金，此次獎金水準不僅讓許多資深工程師的年收入，輕鬆突破500萬元大關，同時也傳出有員工透露，明年7月的「大包分紅」單筆獎金有望破突破百萬。美國經濟學家Noah Smith則表示，台積電的薪水能網羅台灣最頂尖人才，是因為台灣缺乏同級別的競爭對手，導致人才無處可去，話題一出引發熱議。

日前美國經濟評論家Noah Smith轉貼了社群平台X上一位網友的言論，對方表示「一位擁有10年資歷的台積電資深工程師，其總體薪酬大約與FAANG（美國科技巨頭）給予大學畢業生的薪水相當」。對此Noah Smith本人表示「台積電的秘密在於，台灣只有兩千四百萬人口，最頂尖、最優秀的人才全部都進入這一家公司工作，這是他們唯一成功的晶片公司。因此，台積電可以用『垃圾薪水』（crap salaries）來支付這些員工，是因為他們根本沒有其他地方可去」。

話題一出引起不少國外網友議論，有人說「台灣擁有龐大且多元化的科技產業。聯發科、華碩、聯發科、富士康、和碩、緯創，以及上千家規模較小的公司。低薪是因為工程師嚴重過剩，而且他們從事的是低利潤的科技（製造業）」、「台灣人真可憐」、「在台灣生活了一段時間後，我可以證實這基本上屬實。大多數最聰明、最有才華的人都想去台積電工作」、「過去很多人會去德州儀器、英特爾、AMD、美光等美國公司工作。中國公司可能會想辦法招攬他們」、「與美國工資相比，世界上大多數國家的薪水都是垃圾工資」。此外也有台灣人表示：「身為台灣人，我完全理解你的感受，這裡的薪水低得可憐，但物價高得離譜。大多數人的薪水連『垃圾』都算不上」。

但也有不少網友提出反對的看法：「是FAANG工程師的薪水過高了」、「你知道什麼是所得稅和所謂的購買力平價嗎？」、「聯電也是不錯的晶圓代工廠，他們的晶片產業非常強大，我認為很多優秀聰明的人才，也都在聯發科和其他公司工作」、「在台灣，這些薪水不算低」、「台灣的生活成本要低得多」。此外也有國外網友以台積電身為護國神山的安全戰略意義進行論述：「我覺得為台積電工作更像是『天才參軍』。它成功的前提是確保西方國家有理由保護台灣免受中共侵害，而南韓亦是如此」。

針對員工福利部分，台積電表示：員工是公司最重要的資產。重視與員工間的相互承諾，並致力於營造具挑戰性、持續學習且又有樂趣的工作環境，建立開放型管理模式，提供同業平均水準以上的薪酬與福利，成為員工引以為傲的世界級公司。

