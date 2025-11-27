台積電Q3分紅獎金出爐！工程師年薪直奔500萬

護國神山台積電第三季分紅獎金出爐，這次職級有S級的人，平均能領到4個月獎金。（圖／東森新聞）





獎金給越多，員工越賣力，護國神山台積電第三季分紅獎金出爐，這次職級有S級的人，平均能領到4個月獎金，就有年資10年的工程師，年薪上看500萬元。另外，IC設計公司瑞昱，獎金更厲害，有人拿到550萬的分紅，廣達平均分紅也有4個月，年薪上看300萬元。

台積電董事長魏哲家：「比去年，從2萬加到2萬5000塊。」

11月初台積電才豪氣撒獎金大紅包，已經讓人很羨慕，月底馬上又來送員工聖誕禮物，第三季分紅獎金，幾乎人人百萬入袋。

護國神山又發揮鈔能力了，第三季分紅獎金出爐，這次如果你達標的人，就可以領到約4個月的獎金，也就是說，如果你是年資10年、職等34級的工程師，你的全年年薪要到500萬元，不是夢。

砸錢不手軟，也讓台積電員工們出來秀一波，根據績效分四大職級，S級的人這次平均大約4個月，等於是做1個月，再多領1個多月薪水。就連做1年的菜鳥工程師，也能拿到快3個月獎金。9年的資深工程師，扣除加班費，預估年薪467萬元。另外只當了半年的技術員，也有半個月的獎金入手。

科技業員工：「人家努力的人家該拿的，我覺得很合理啊。」

科技業員工：「滿羨慕的啊，我們公司都沒有這麼好的優惠，分紅獎金算滿好的吧，因為我們才其實也才分一點點而已，分不多啦。」

不只神山，連俗稱帝王蟹的瑞昱，也讓人嘆服，做網通無線產品的部門，年資12年550萬分紅，做4年也有190萬，讓網友們全部驚呆，喊著一包就能買房。廣達也平均分紅4個月，以12萬底薪的工程師來看，年薪保底240萬，算進加班費上看300萬元。而仁寶分紅獎金，也有超過2個月。

科技業員工：「啊你錢如果多，我們做事更有動力啊，對不對？那對我們的發展，或對公司的發展，那肯定是有幫助的吧。」

民眾：「我感覺以前去科技業的同學，應該都是有拿1、200萬。」

一整排科技業大秀獎金，畢竟錢給的越大方，員工們更能為公司賣命打拚。

