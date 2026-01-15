台積電Q4法說會登場 2025年營收逾3.8兆創新高

記者問，「確定是5座的數字嗎？因為剛剛您沒有針對數字做回應。」

台積電董事長魏哲家表示，「看生意，看生意。」

頂住「5座晶圓廠再赴美」傳聞壓力，晶圓代工龍頭台積電15日召開法說會，公布2025全年台積電全年營收是3兆8090億元，毛利率達到59.9%，歸屬母公司淨利1兆7178億元創下新高。而展望2026年，預期資本支出高達520億到560億美元，創下歷史新高。

台積電董事長魏哲家指出，「我們預期台積電2026年是一個強勁成長的年份，並預測未來整年營收以美元計價將成長將近30%，我們在台灣還有亞利桑那州，我們加速我們的產能擴張來迎合AI需求。」

台積電強調「需求強勁」，不過美國總統川普宣布，依232條款對特定半導體課徵25%稅，是否衝擊台積電營收，引發各界關注。

美國總統川普表示，「晶片中國想要、其他國家也想要，基本上我們將會抽取25%的利潤，從這些晶片的銷售額中，所以我們允許他們這樣做，美國將獲得晶片銷售額的25%，但就美元價值而言，我認為這是一筆非常划算的交易。」

對半導體產業是否衝擊，法說會並未說明，反倒是董事長魏哲家對台灣電力供應隱憂表達關切。

台積電董事長魏哲家指出，「我擔心台灣的電力供應，因為我需要大量足夠電力，我才能不受限制的擴大產能。」

經濟部政務次長何晉滄說，「AI的用電需求還有這個，先進製程的產能擴增的需求，其實這些都已經納進來供需調查，所以大家不用擔心，我們電力絕對是充足的。」

台積電未上演法說行情，15日股價收在1690元，大盤也收黑跌131點、收在3萬0810點。不過，魏哲家強調，AI需求非常真實，更看好2026年營收，外資報告紛紛調高目標價，16日台股是否由黑翻紅各界關注。