太陽光電永續發展協會前理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋與環團人士針對「台積電去國外買綠能憑證便可抵台灣的RE100」的說法，展開激烈的辯論。（本刊資料照）

針對《環評法》修法加嚴光電板環評及設置標準，恐導致台灣的綠電供給產生嚴重不足的狀況，對台積電等半導體廠商的營運帶來不利影響。太陽光電永續發展協會前理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋與森林城市協會理事長莊傑任等人，昨（19日）在公視台語台展開激烈的攻防。其中，莊傑任提出「叫台積電去國外買綠能憑證便可抵台灣的RE100」的說法，遭到蔡佳晋強力反駁。

蔡佳晋表示，台積電不能買國外的綠能憑證去抵國內(台灣)晶片製造廠所RE100。心須用台灣自發的再生能源（核能不是再生能源）才能拿到標檢局的T-Rec. 才能符合RE100的規範。

此外，蔡佳晋進一步強調，台積電在台灣的工廠無法直接用境外的再生能源來抵銷，因為RE100的要求是針對各國家/地區的用電進行在地化再生能源採購，這表示在台灣廠區的用電必須在台灣境內取得再生能源，例如透過購買綠電憑證、簽訂購電合約或自行建置再生能源設施等方式。台積電的海外廠區（如日本、美國、德國）有達到100%再生能源的目標，但這與在台灣的廠區是分開計算的。

針對外界存在許多不正確的觀念，蔡佳晋指出，RE100有所謂的地理原則，RE100的目標是針對每個國家或地區的營運所產生的電力，需要用當地生產的再生能源來實現。此外，根據在地供應鏈與法規：在台灣廠區的綠電來源，需符合台灣的電業法規與再生能源市場機制，如《用電大戶條款》。因此造成實現方式的差異：台積電在海外廠區的再生能源達成方式，是採購當地認證的綠電，並非將海外綠電轉移至台灣廠區使用。

蔡佳晋表示，自己將自己的評論丟給ChatGPT加以認證其準確性，ChatGPT回答：「蔡佳晉的說法大致正確且具專業性。」自己這樣的觀念澄清具高度公共價值，因為台灣輿論常以「台積電海外100%綠能＝國內也達標」誤會，造成政策錯判與施壓錯位。

