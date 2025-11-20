台積電RE100無法達標有解方？ 光電業大老打臉環團大老獲ChatGPT背書
針對《環評法》修法加嚴光電板環評及設置標準，恐導致台灣的綠電供給產生嚴重不足的狀況，對台積電等半導體廠商的營運帶來不利影響。太陽光電永續發展協會前理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋與森林城市協會理事長莊傑任等人，昨（19日）在公視台語台展開激烈的攻防。其中，莊傑任提出「叫台積電去國外買綠能憑證便可抵台灣的RE100」的說法，遭到蔡佳晋強力反駁。
蔡佳晋表示，台積電不能買國外的綠能憑證去抵國內(台灣)晶片製造廠所RE100。心須用台灣自發的再生能源（核能不是再生能源）才能拿到標檢局的T-Rec. 才能符合RE100的規範。
此外，蔡佳晋進一步強調，台積電在台灣的工廠無法直接用境外的再生能源來抵銷，因為RE100的要求是針對各國家/地區的用電進行在地化再生能源採購，這表示在台灣廠區的用電必須在台灣境內取得再生能源，例如透過購買綠電憑證、簽訂購電合約或自行建置再生能源設施等方式。台積電的海外廠區（如日本、美國、德國）有達到100%再生能源的目標，但這與在台灣的廠區是分開計算的。
針對外界存在許多不正確的觀念，蔡佳晋指出，RE100有所謂的地理原則，RE100的目標是針對每個國家或地區的營運所產生的電力，需要用當地生產的再生能源來實現。此外，根據在地供應鏈與法規：在台灣廠區的綠電來源，需符合台灣的電業法規與再生能源市場機制，如《用電大戶條款》。因此造成實現方式的差異：台積電在海外廠區的再生能源達成方式，是採購當地認證的綠電，並非將海外綠電轉移至台灣廠區使用。
蔡佳晋表示，自己將自己的評論丟給ChatGPT加以認證其準確性，ChatGPT回答：「蔡佳晉的說法大致正確且具專業性。」自己這樣的觀念澄清具高度公共價值，因為台灣輿論常以「台積電海外100%綠能＝國內也達標」誤會，造成政策錯判與施壓錯位。
更多鏡週刊報導
台德合作拚地熱 億鴻系統攜手GMK前往能源署投石問路
不理會環團呼籲立法院強渡關山 光電產業被迫吞下修法惡果陷入黑暗期
光電謠言滿天飛 寶晶能源邀請老農、合作夥伴現身說法讓鄉親安心
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 20 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
東北季風持續發威！明北東下探15度 專家曝「這時」回暖
明（19）日仍持續受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫來到15、16度，南部及花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，週末東北季風會減弱，各地氣溫有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨低溫僅12.8度！白天開始回溫 下週新一波東北季風「北台灣再降溫」
今、明（20日、21日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家吳德榮就表示，今日白天起氣溫漸回升，直到下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
熱帶系統恐成颱風 賈新興：11/26、27東南水氣多
氣象專家賈新興今（20日）表示，未來10天持續受到東北季風影響，不過要注意，26日至27日東南水氣多，南海至菲律賓附近可能有熱帶系統的發展。中天新聞網 ・ 1 小時前
台灣迎入秋最冷時刻！一圖看「這1天」再降溫
生活中心／張予柔報導今（19）日是入秋以來全台「最冷時刻」，北台灣及宜蘭低溫下探15至17度，南部與花東也只有18至20度，讓民眾感受到明顯涼意。氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，隨著日子越接近12月，台灣的冬季感受將愈加明顯，但溫度起伏也會變得較大，民眾需注意早晚溫差。民視 ・ 1 天前
冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲
東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。中天新聞網 ・ 1 天前
還沒冷完！南投名間今晨探12.8度 11/24變天轉濕冷
今天(20日)持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨全台最低溫出現在南投名間鄉12.8度。氣象專家吳德榮指出，白天起氣溫漸回升，北台仍偏涼，下週一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫也隨之下降。中天新聞網 ・ 4 小時前
恐暴跌低於15度 賈新興：11/24東北季風迎風面有雨
氣象專家賈新興今（19日）表示，明天水氣減少，到了24日至27日期間，將再度受到兩波東北季風影響，迎風面的基隆北海岸有雨，25日晚到26日清晨，電腦預測可能低於15度。中天新聞網 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/19) 東北季風影響，北部東半部降溫、留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣附近仍為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且時有較強陣風，亦有長浪可能，近日於海域附近活動也請評估浪況、留意自身安全，北部東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。 週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
週末回溫！下週又有「新一波東北季風」南下增強 北東陰轉雨
明（20）日持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，下週一預估將有新一波東北季風南下增強，北部至東部將再轉陰陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
東北季風發威 梧棲最大陣風十級 店家招牌掉落！
民視新聞／綜合報導東北季風發威，中部地區包括苗栗苑裡、台中梧棲、彰化芳苑等沿海一帶，這兩天風超大，苗栗苑裡有玻璃被吹破，彰化芳苑海邊也被民眾拍下，海浪被風吹得像沸騰的滾水！台中梧棲18日最大陣風甚至到達10級，就有店家的招牌，不敵強風被吹下來，幸好沒砸到人！狂風呼呼吹，招牌被風吹掀掉下來，民眾驚呼連連，直呼危險。民眾民眾：「這還要營業嗎？這很危險耶。」台中梧棲一家飲料店，18日晚上七點多，招牌不敵強風被吹下來，業者說，這風還比鳳凰颱風來襲時，威力更大更猛！飲料店業者：「昨天（18日）就是晚上的時候，應該說整天風都很大，然後就是到晚上的時候，那個招牌就掉下來，被風吹下來，颱風來也沒那麼大。」業者調監視器查看，可以看到腳踏車先被吹倒，隨後招牌就被吹下來，幸好外送員已經離開，沒有人經過，沒釀成傷亡。19日上午，梧棲童綜合醫院附近，有機車腳踏車被吹倒，民眾等公車被風吹到站都站不穩。彰化芳苑海邊，也被民眾拍下，海浪被風吹得像沸騰的水！18日上午來到彰化芳苑，可以看到魚塭的水，真的就好像滾水一樣，不停攪動。網友上傳彰化芳苑海水像沸騰滾水（圖／翻攝網路）芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐：「我們現在這時候看到這裡，應該差不多是七八級左右，你看就類似我們水在滾，大鍋水滾的感覺。」苗栗沿海鄉鎮風也很大，有告示牌被吹倒，民眾加裝塑膠椅防傾倒，苑裡也傳出有玻璃被吹破。東北季風盛行時，氣流進入狹窄的台灣海峽，通風斷面面積縮小，使得台灣西半邊的氣流加速，會形成所謂的狹管、風洞效應！中部沿海地區昨天最大陣風測到八到十級（圖／民視新聞）根據氣象署觀測資料，台中梧棲11/18最大陣風10級，苗栗苑裡8級，彰化芳苑最大陣風8級。東北季風持續發威，這兩天是風最大的時候！聲源：台中氣象站主任吳佳蓉：「18日台中市大甲區的松柏站，及大安區的溫寮站，都觀測到平均風8級，陣風11級的強風，梧棲區則是平均風7級陣風10級，19日上午至20日晚上，台中市仍有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。」中部地區包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣，都已經被氣象署列為黃色警戒燈號，提醒民眾這兩天注意防範強風！原文出處：東北季風發威 中部海線風真透呼呼吹 更多民視新聞報導全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝冷空氣全面下殺！週三恐剩12度 北北基宜豪雨警戒亮紅燈林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫民視影音 ・ 20 小時前
最強東北季風發威「全台急凍」！3測站不到1度 明起水氣減少漸回溫
[Newtalk新聞] 今(19)日天氣持續受東北季風影響，清晨3測站最低溫不到1度，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，白天北台灣持續低溫，但南部有望回升至27度，南北溫差有10度以上，另外，明日白天起各地開始緩慢回溫，迎風面的桃園以北及宜花地區仍有局部短暫陣雨機會，但整體水氣將會逐漸減少。 根據氣象署上午10時36分前的統計資料，清晨山區有3處最低溫不到1度，分別為玉山測站零下0.7度、玉山風口測站零下0.6度、台中和平區的南湖圈谷測站0.5度；至於平地最低溫前3名為馬祖測站11.8度、馬祖東引測站12度、新北石門的富貴角測站為本島最低溫12.4度。 對此，「林老師氣象站」指出，今日白天北台灣仍然低溫，高溫停留在16至18度之間，其它地區白天稍稍回溫，有機會重登到20度或以上，南部地區高溫可以來到攝氏25至27度，南北溫差10度以上，明日白天起各地開始緩慢回溫；至於降雨趨勢方面，迎風面的桃園以北及宜花地區仍有局部短暫陣雨機會，但是整體水氣量逐漸減少，降雨區域也漸縮小。查看原文更多Newtalk新聞報導入秋最強冷空氣發威！北部低溫驟降至12度 11/23東北季風減弱回溫東北季風發威！新頭殼 ・ 1 天前
今晨最低溫僅12.4度！ 下週另波東北季風報到
氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，因東北風明顯偏強，今晨至明晚澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連...CTWANT ・ 1 天前