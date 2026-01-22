台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求

▲有知情人士指出，台積電向蘋果提出接受「近年最大幅度漲價」的要求。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電向蘋果提出接受「近年最大幅度漲價」的要求，拋出一枚震撼彈。

科技媒體wccftech引述報導指出，根據微博爆料人「定焦數碼」（Fixed-focus digital cameras）透露，台積電董事長魏哲家專程去了一趟蘋果總部，他要求蘋果接受「近年最大一次幅度漲價」的要求，且蘋果可能不再享受產能優先權。「定焦數碼」更提到，目前輝達已成為台積電最大客戶，佔台積總營收接近13%。

廣告 廣告

▲「定焦數碼」爆料，台積電董事長魏哲家專程去了一趟蘋果總部。（圖╱取自定焦數碼網易號）

報導稱，2奈米製程的設計完成量是3奈米製程的1.5倍，這表示蘋果、高通和聯發科並非唯一的客戶。

「定焦數碼」提到，輝達目前是台積電最大的客戶，佔台積電總營收的13%。或許當AI泡沫破裂時，台積電會回報蘋果的厚愛，但該公司可能不認為這種情況會很快發生，因為今年AI熱潮帶來的資本支出將達到前所未有的520億至560億美元。

蘋果一直以來都為台積電貢獻了相當可觀的收入。之前曾有報導稱，兩家公司私下達成了一項秘密協議，蘋果只採購「合格」的晶圓批次。但分析師郭明錤駁斥了此一說法，他說，台積電不會承擔不良晶圓的成本。

市場仍認為蘋果在先進製程的導入上享有一定程度的優先權，但今年情勢可能出現重大轉折。有報導指出，蘋果在2024年僅貢獻台積電年營收約24%，而 去年最大客戶則由輝達取代。

台積電目前2奈米晶圓供應吃緊，在需求大幅超出供給的壓力下，台積電已被迫連續四年調漲先進製程報價，相關調漲將自2026年起陸續反映。雖然這並非僅針對蘋果，但蘋果A20 SoC單顆成本已預估達280美元（約新台幣8854.16元），顯示可能早就開始反映價格上漲。

最強蘋果分析師郭明郭明錤也指出，隨著AI蓬勃發展，蘋果已不再能保證一定能在台積電20多座晶圓廠中取得產能配置。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2奈米強！定價能力發威 彭博分析師看好台積電毛利率超過60%

台積電表態助攻政府淨零預算 國科會支持選項納入新核能

台積電收最低價1740元 台股終場下跌513點、成交量創歷史次大量