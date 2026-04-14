台積飛到2025元！台股直衝36162點破紀錄 群益00997A掛牌首日成交爆量

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台股14日目前來到36,045.78點、上漲588.49點，漲幅達1.66%。（示意圖／黃耀徵攝）

台股14日在台積電領衝高到2,025元，一開盤35,584.09點，狂飆直接掀開天花板衝高到36,162.68點，大漲705點，創台股新高；台積成交量逾23萬張，友達、台玻、群創、旺宏也爆量股價齊飛；00981A主動統一台股增長、00997A主動群益美國增長與00940元大台灣價值高息、南亞科、009816凱基台灣TOP50等成交量居本日前十名。

其中，00997A主動群益美國增長今天掛牌上市，股價來到10.51元、漲0.39元、漲幅達3.85%。

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台積電本日一開盤上衝到2,015元，較昨天收盤1,990元上漲了25元，目前最高來到2,025元，成交量超過14,101張，昨天成交量則為28,895張。

群益基金經理人吳承恕表示，近期美股雖受中東衝突影響而上下波動，不過基於美國經濟保有韌性，企業獲利有望延續強勁增長，市場共識預期S&P500企業第一季的EPS成長率將保持雙位數水準，也樂觀預期後續季度的獲利成長有望加速，且獲利改善的情況並非限定於單一產業，而是產業廣度有所提升，對於美股中長期表現仍正向看待。

投資佈局方面，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現亦可期待。此外，非科技股中，也不乏優質潛力增長產業如；航太工業、數位金融等表現都值得持續關注。

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