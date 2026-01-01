台積、三星2奈米製程大PK 史上最貴手機晶片 來了

台積電（2330）、三星製程節點都推進至2奈米，智慧手機可望成為首批終端應用，其中，台積電通吃蘋果、高通、聯發科最新2奈米處理器大單，成為大贏家；三星也大秀2奈米肌肉，打造Exynos 2600處理器，用於自家手機。

由於2奈米製程更先進，能耗將更低、效能與AI處理能力大增，但價格也將同步攀高。業界預期，以2奈米製程打造的手機處理器將是「史上最貴手機晶片」。外媒披露，蘋果以台積電2奈米製程打造的A20處理器成本高達280美元，比A19貴逾八成，伴隨近期記憶體價格飆漲，在處理器價格激增下，智慧手機漲價恐箭在弦上。

台積電2奈米（N2）製程技術如期於去年第4季量產，採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術。台積電也發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容，以持續進行2奈米製程技術效能提升。該公司先前也提到，會推出N2P製程技術，作為N2家族延伸，具備更佳的效能及功耗優勢，預計今年下半年量產。

台積電強調，N2技術將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。N2及其衍生技術將因其持續強化的策略，進一步擴大技術領先優勢。

台積電2奈米獲得客戶積極採用，手機更是主要應用之一。外媒報導，蘋果正開發今年iPhone 18系列高階款新機搭載的A20處理器，就是採用台積電2奈米製程生產。

另外，即便高通與聯發科並未對外證實，外界大多預期今年下半將發表的高通旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 6系列與聯發科的旗艦晶片天璣9600，也都採用台積電2奈米製程生產。

聯發科已於去年9月宣布，首款採用台積電2奈米製程的旗艦系統單晶片已成功完成設計定案（tape out），成為第一批採用該技術的公司之一，預計2026年底進入量產。

三星也大秀先進製程肌肉，宣布旗下Exynos 2600處理器，採用自家2奈米GAA製程打造。該晶片整合CPU、GPU與NPU，配置採用最新安謀（Arm）v9.3架構的10核心CPU，增強CPU端機器學習效能，GPU 運算效能是前一代產品的二倍，NPU則讓生成式AI效能比上一代提升113%，並降低功耗與延遲，帶來更佳的AI與遊戲體驗。

三星強調，將強化Exynos處理器的競爭力，將其導入主要旗艦機種。其晶圓代工事業部今年也將專注於穩定供應採用2奈米GAA製程的新產品與HBM4。

