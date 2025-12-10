台積11月營收3436億 同期新高

晶圓代工龍頭台積電今日除息，受惠於先進製程與AI需求持續強勁，10日股價表現強勢，終場收復1500元整數關卡。而在盤後公布的11月營收報告中，較上月歷史新高回落，但仍繳出3436億元的亮眼成績單，創下歷年同期新高，同時也是單月歷史第3高紀錄。

台積電11日配發2025年第2季現金股利，每股配發5元。趕在除息前夕，市場押寶買盤積極進場，昨尾盤爆出4254張買單，推升股價收在最高點1505元，上漲25元，漲幅1.69％，單日市值回升至39兆284.49億元。

廣告 廣告

台積電除息5元，市值將減少1297億元，影響加權指數約40點，法人指出，目前台積電現金殖利率約0.34％，在基本面強勁支撐下，有望再次上演秒填息行情。

台積電11月合併營收，金額達3436.14億元，月減6.5％，年增24.5％，雖然單月營收出現個位數回檔，但仍維持在高檔水準。累計10月與11月營收合計已達7110億元。台積電日前法說會釋出的第4季財測，美元營收區間預估為322億至334億美元，若以新台幣30.6元匯率計算，約合新台幣9853億至1.02兆元；12月營收只要達到3090億元，將觸及財測高標，而市場普遍看好，在AI晶片需求未見退燒下，台積電第4季營收將順利達陣。

至於明年的展望，資本支出是法人、市場衡量成長的重要指標，台積電今年的資本支出在400億至420億美元間，不過明年全球同步有10座晶圓廠進行擴建或新建，法人預期資本支出將上看500億美元，其中有7成將用於先進製程的研發以及擴產。

展望未來股利政策，台積電已展現持續回饋股東的誠意。本次除息每股配發5元，而台積電180萬名股東今年合計將領取19元現金股利；市場預期，明年起每季股利將往6元邁進，全年可望領取24元，為長期投資人注入強心針。

對於台積電赴美投資1650億美元，中經院院長連賢明10日表示，地緣政治風險下，各國將半導體視為國家戰略，台積電近年積極擴大海外布局，美國總統川普更以關稅為手段，迫使各國企業赴美投資。他分析，若台積電把海外廠房搬回台灣，台灣沒有足夠的土地、水、電、人力來支撐擴產所需，因此，台積電赴海外投資，可視為充分利用國外資源，反而減少台灣負荷。對於台積電赴美投資，外界不需要過度解讀。