台積2奈米清潔靠它！台塑德山槽車直通無塵室，「18天」改寫石化命運

文 鄧凱元 圖片來源：謝寬攝

台塑與日本德山合資成立的電子級異丙醇廠，在4年前完成建廠，台塑德山現在已經是北、中、南晶圓廠，關鍵的異丙醇生產基地。異丙醇是晶圓的清潔劑，用於洗淨晶圓加工過程中所留下的雜質，可說是半導體製程中的關鍵特化材料。

老台塑找新出路，搶搭半導體關鍵化材

工研院產科國際所資深計劃組長劉致中分析，台灣石化產業面臨的巨大挑戰是，過去產業界仰賴快速擴產、放量、搶攻市佔率，但在中國競爭的進逼下，已漸漸行不通，必須尋找新出路。

所以，有機會跨進半導體，台塑調集資源，以速件、甚至是董事長特批的方法，就是要把高雄的新產線盡速完成，做為集團轉型的示範與前導。

台日攜手後，把原本日本德山百分百在日本生產的異丙醇，改由合資在高雄生產，背後還有新的產業現實。台塑德山組長黃惠賢解釋，因為製程不斷微縮，產業界對異丙醇的要求也愈來愈高，跨海運送的方式，船運調度與品質都已是極限，必須要有在地伙伴。

半導體「開眼」挑戰，品管人力增3倍

另一個轉變是，做半導體生意，品管與檢驗的人力配置也須大幅增加。以往石化業的品管與檢驗單位，僅需6到7人就夠，但台塑德山的廠區，約有80多位員工，有將近30人，都屬於品管與檢測單位。

即時提供服務，也成為服務半導體客戶的基本功。一般而言，石化業客戶不需過多服務，甚至不想讓台塑知道太多細節。但半導體不一樣，除了要參與先期的開發外，更不能怕客戶來煩，「現在觀念都要改，我們與客戶的溝通愈來愈多，」一位台塑德山的員工表示。

這不只是本土化工廠單向升級，也是台灣半導體產業鏈補起最弱的特化材料環節的契機。有說同樣語言與雷同工作文化的在地製造伙伴，和晶圓廠一起練功、打怪。

2奈米需求增一倍，產能也要擴一倍

「台灣半導體產業的製程演進，在地供應商扮演關鍵角色，半導體能走到最前端，供應商也是被客戶逼出來的，」台塑德山副廠長鄭友義直言，若供應商跟不上，半導體產業也無法前進。

跟上半導體的速度和標準，在地伙伴也能在「量」上，加大力度支援。因為台積電預計在台灣持續擴大2奈米與更先進製程的產能，都讓異丙醇的需求大增。

因為，愈先進的製程，重複在晶圓上疊加材料的次數愈多，必須清洗的次數就會更多。以2奈米來看，異丙醇的用量幾乎比7奈米增加一倍。

配合這樣的趨勢，台塑德山也已經啟動第2期的擴廠，預計把現有的3萬噸產能增加一倍。同時，他們也配合客戶減碳，正在廠裡建立異丙醇回收再利用的產線。

不過，台灣石化產業要在蓬勃發展的半導體化學領域，搶下更多市場，未來仍有挑戰。劉致中觀察，石化產業要跨入半導體的兩大門檻，時機與速度都是關鍵，接下來台灣石化業必須抓準新產品開發的方向，先期參與，也快速跟緊客戶，搶下更多新機會。

