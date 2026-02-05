台積2工程師交保 電子腳鐐監控

台積電「內鬼」案，合議庭5日裁定前台積電工程師吳秉駿（右一）、戈一平（左三）以300萬元、200萬元交保，並限制住居、出境、出海，配戴電子腳鐐。（本報資料照片）

喧騰一時的台積電「內鬼」案，涉案在押的前台積電工程師吳秉駿、戈一平，智慧財產及商業法院甫裁定延長羈押禁見2月，但2人請求具保停押，合議庭5日裁定吳、戈各以300萬元、200萬元交保，並限制住居、出境、出海，配戴電子腳鐐。目前全案仍有陳力銘、陳韋傑2人在押。台灣高檢署智財分署表示，等收到裁定後再研議是否提起抗告。

起訴指出，曾任台積電12廠良率部門工程師陳力銘因小孩生病，經濟壓力沉重，跳槽東京威力科創後，因東京威力科創後續測試量產2奈米階段屢屢失敗，遂鋌而走險，請託吳秉駿、戈一平2人幫忙，2人以電腦遠端連線進入資料庫，偷拍12張2奈米製程機密照，傳給陳力銘寫入文件，欲助東京威力科創爭取台積電訂單。

智財分署去年8月依違反《國家安全法》起訴陳力銘、吳秉駿、戈一平3人，各求刑14年、9年、7年，去年12月追加起訴東京威力科創，求處罰金刑1億2000萬元。

智財分署再查出，陳力銘涉嫌於民國113年5月找前台積電工程師陳韋傑以手機偷拍數十張2奈米製程原料、設備技術機密資料，事發後東京威力科創盧姓行銷經理將雲端硬碟內台積電機密資料刪除滅證，再依《國安法》、湮滅刑事證據罪追加起訴陳力銘、陳韋傑、盧男、東京威力科創，並對陳力銘求刑7年，陳、盧各求刑8年8月、1年，東京威力科創求處罰金刑2500萬元。

智商法院2月2日裁定陳力銘、吳秉駿、戈一平3人延押禁見2月後，但吳、戈2人聲請具保停押。合議庭雖認為2人涉嫌重大，仍有羈押必要，但藉由具保及境管、科技監控等方式，應可確保日後審理及執行程序進行，昨日傍晚裁定吳300萬元、戈200萬元交保，均限制住居、出境出海8月，並實施科技監控，2人配戴電子腳鐐後，昨晚7點10分辦妥交保手續離開智商法院。