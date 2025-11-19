台積3內鬼工程師 延押庭求交保

台積電日前發生內鬼竊密案，涉案的前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平被提訊。（本報資料照片）

台積電爆離職高層疑似竊密案，也讓人想起日前台積電才發生內鬼竊密案，涉案的前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人因羈押期限將屆滿，智慧財產及商業法院19日首度召開延押庭，3人表示已認罪，沒有羈押必要，請求具保停押，但檢察官認為3人涉犯重罪，有羈押必要性，合議庭最快本周裁定。

至於台積電半導體設備廠日商「東京威力科創」公司及高層是否指示、命令或授意陳力銘竊密，涉犯《國家安全法》等罪，高檢署智財分署已查扣3人手機，鑑定還原對話內容，以他字案蒐證調查中。

起訴指出，曾任台積電12廠的良率部門工程師陳力銘因小孩生病，經濟壓力沉重，跳槽東京威力科創後，因該公司雖完成台積電2奈米試車初產，但後續測試量產階段卻屢失敗，陳鋌而走險請託有師徒關係的吳、戈2人幫忙，2人以電腦遠端連線進入資料庫，偷拍12張2奈米製程機密照，傳給陳男寫入東京威力科創文件，欲成功量產，爭取台積電訂單。

智財分署8月27日依《營業祕密法》、《國安法》等罪起訴3人，分別求刑14年、9年、7年。全案移由智財法院審理，3人認罪求交保，但法官仍裁押3個月，並禁止接見通信。合議庭並以本案涉及2奈米重大營業祕密及國安，限制3人辯護律師閱卷方式及範圍，並採不公開審理。

由於3人羈押期限將至，合議庭昨提訊3人召開延押庭，3人供稱已被羈押4個月，很想家人，請求具保停押，願定期赴警局報到及接受電子監控。不過，檢察官認為3人供述不一，且涉犯重罪，仍有羈押必要性。

此外，台積電前資深副總羅唯仁疑攜2奈米製程資料回鍋英特爾一案。據了解，台積電仍未提告，高檢署表示，全案依他字案蒐證了解中。