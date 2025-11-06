台積8日運動會 張忠謀、黃仁勳可望同台

台積電年度運動會明天在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達執行長黃仁勳出席，並以貴賓身分致詞，兩位科技巨擘有望同框，將引發高度關注。

台積電運動會向來是公司年度重要盛事，張忠謀每年幾乎親自出席，並在開幕時向員工致詞。今年適逢台積電擴大全球布局與ＡＩ晶片需求爆發的關鍵時刻，黃仁勳再次抵台參加，意義非同小可。這將是黃仁勳今年第四次來台，前一次來是今年八月下旬。

廣告 廣告

台積電內部稍早也發出邀請函，但除了附上員工競賽與表演節目外，並未揭露與會貴賓。據了解，台積電今年運動會同樣比照去年，邀請已退休的高層人員參加，台積電今年營收增幅將近百分之卅三到卅五，與獲利同創新高，台積電董事長魏哲家想藉這場盛會，邀請對台積電做出重要貢獻的人士與會或回娘家，分享台積電成果。

【看原文連結】

更多udn報導

值班室縱慾 醫院副院長情纏副主任影片流出

隔夜飯炒飯 他確診「炒飯症候群」鬼門關前急救命

平口小洋裝炸出兇猛上圍 小S大女兒「金髮辣妹風」

台灣1零食登外媒送禮榜單 獲讚「平凡卻不普通」