台積ADR漲5％ 台股有望攻3萬點

台積電ADR在新年第一個交易日大漲5.17％，台股指數有望挺進3萬點大關。圖為示意圖。（本報資料照片）

台股2026年開紅盤，2日收在2萬9349點、創收盤新高；台積電ADR亦在新年第一個交易日大漲5.17％，分析師預估，受惠美股反彈，台股本周將維持價量齊揚格局，加上全球科技業年度最大盛會國際消費電子展（CES）6日展開，AI大咖黃仁勳、蘇姿丰開講，將炒熱更多話題，AI嘉惠台廠概念股、合作夥伴討論氛圍下，台股指數有挺進3萬點大關的機會。

分析師進一步指出，美國總統川普對委內瑞拉出手，前總統馬杜洛夫婦遭逮捕，雖然各國輿論有褒有貶，讓地緣政治緊張情勢升溫，但褒貶僅限口頭，不至於化為報復行動；取而代之的是，投資人更關心輝達執行長黃仁勳CES演說內容，加上科技巨頭齊聚，人形機器人、自駕車與穿戴裝置等亮點，帶動台廠供應鏈話題，川普的軍事行動，對金融市場的衝擊是微乎其微。

廣告 廣告

台積電ADR在新年第1個交易日(2日)大漲15.72美元、收319.61美元，漲幅達5.17％，市值衝破1.65兆美元，躍居全球第六位，逼近第五名的亞馬遜。安聯投信ETF基金經理人施政廷表示，AI概念股歷經去年12月震盪整理後，AI產業基本面仍展現強勁表現，且持續上修，為台股提供成長動能。

去年因對等關稅、地緣政治的避險需求，黃金全年大漲近7成，近日因美國對委內瑞拉的軍事行動，國際金價再次受到矚目；瑞銀（UBS）近日上調了黃金價格預期，若政治、經濟動盪加劇，黃金今年可望攻達5400美元大關。

亞太商工總會執行長邱達生認為，委內瑞拉雖然產黃金，但黃金供給量不多，不足以影響市場供需；他認為，今年全球總體經濟的表現、新任聯準會主席對降息態度等，才是後續影響金價的重要關鍵，若聯準會今年降息超過1碼以上，將觸動金價多頭走勢。

有「黃金王子」之稱、臺灣銀行貴金屬部經理楊天立認為，川普上任後對全球有高度不確定性，全球央行與資金視黃金為分散風險的「保險費」概念，加上類貨幣的角色，國際金價今年有突破5400美元、甚至上探5500美元的機會。

富蘭克林證券投顧表示，央行強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，今年整體表現仍強勢，宏觀環境仍對黃金有利，金價可望再創高。