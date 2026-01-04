台積AZ廠量產 外資喊2400元

晶圓代工龍頭台積電將於9日公布12月營收，15日舉行實體法說會，市場屏息以待其2026年的營運展望；法人預期，受惠於輝達、蘋果對先進製程的強勁需求，台積電12月營收有望觸及財測高標，而亞利桑那州廠徵才重心也從建廠需求轉向量產營運，顯示全球布局開始進入收割期。

台積電預期2025全年營收將有35％的高成長，第4季表現更是亮眼，營收目標上看322至334億美元區間，以新台幣兌美元匯率30.6元計算，折合新台幣約9853億至1.02兆元，意即12月營收只要達到3090億元，便能觸及財測高標。

廣告 廣告

外資券商Aletheia Capital報告指出，台積電為AI時代的絕對龍頭，正處於獲利倍增的跳躍成長期，預期台積電2027年營收將衝上2062億美元的新高，且當年度EPS可望達到120元；基於先進製程產能與AI需求的爆發性成長，給予買進評等，目標價上看2400元（ADR為500美元），潛在漲幅高達51至65％。

實體營運方面，台積電美國亞利桑那州廠（Fab 21）近期釋出的職缺，釋放了明確的量產信號，目前招募重點已從初期的工程建設，轉向模組工程經理、智慧製造工程師等核心技術職位，甚至包含健康中心協調員與人才招募專員，顯示整個生產園區的行政體系正趨於完整。

此外，台積電也啟動「2026夏季實習計畫」，鎖定全美60所頂尖大學，為4奈米、3奈米及預計2028年量產的3期廠房儲備核心人才；供應鏈人士分析，營運導向的徵才模式，顯示亞利桑那州廠已準備在今年全面貢獻業績，有效紓解全球AI晶片的供應壓力。

除先進製程產能擴張，台積電策略轉型亦是市場關注焦點，報告指出，台積電計畫將台灣現有的8吋舊廠轉型為先進封裝基地；透過提供CoWoS、SoIC等全方位封裝能力，預計能將舊廠的內容價值提升5至10倍 。

展望未來，2奈米與A16製程將成為今明年的強勁成長引擎，預計2奈米晶圓起始報價將超過3萬美元；雖然預期2027年資本支出預計將達到640億美元的歷史新高，但受惠於強大的自由現金流，預期每股股利亦將隨之增長，2027年有望配發達42元。