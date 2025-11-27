台積Q3分紅！S級考績4個月、助工也有150萬

▲台積電昨日內部公告員工第三季考績，職級S（管理職起點）達標者可領約4個月獎金。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 台積電昨日內部公告員工第三季考績，再度展現護國神山的「鈔」能力，也讓人好羨慕！職級S（管理職起點）達標者可領約4個月獎金換算，34職級、約10年資歷的員工，今年含本薪、分紅與績效獎金，年薪總額可爽領500萬元以上。而助工（助理工程師）底薪4.2萬，但加上分紅等總年薪也可領到150萬元。

據了解，台積電考績為績效導向制度，分為4個職級，從優至劣分別為O（傑出）、S（Successful）、I（Improvement needed）、U（Unacceptable），其中，S又細分成S-、S、S+等3級。另外也依貢獻度與部門表現分級發放。而隨著2奈米製程推進、先進封裝與AI晶片訂單持續暢旺，台積電營運動能維持高檔，更反映在薪酬結構上。

有台積電員工分享，S級本季度約略可領約4個月左右，相當於做一個月再多領一個多月，據估算，年資超過10年、職等34級之工程師，預估全年年薪將可領將近五百萬元。

臉書粉專「科技工作講」發文分享，碩畢2年、職等31級的工程師，年薪約280萬，而主管級員工，博士畢業15年、職等35級的年資經理，年薪更是破1000萬。業界估計今年很多內部員工領40個月以上分紅、主管拿50個月以上破8位數，等級根本不輸一線外商。

台積電近年在AI與HPC（高效能運算）需求驅動下，產能利用率維持高水位，客戶涵蓋全球龍頭晶片大廠。在全球擴廠腳步之下，薪酬制度漸也與國際接軌、具備競爭力。有業界人士指出，在先進製程與關鍵技術人力搶奪激烈下，優渥獎金已成留才與攬才的重要工具，也進一步拉開與同業的薪資差距。

然而，不是所有的科技產業都是如此欣欣向榮，與之形成鮮明對比的是，惠普（HP）近期宣布全球裁減約6000名員工，凸顯在AI浪潮重塑產業結構之際，資源配置正快速向高價值鏈集中。部分成熟產品線與傳統PC市場面臨需求疲弱，企業為維持競爭力，不得不進行組織與成本重整。

科技業者表示，在AI時代，資金與人才正快速向具備核心技術與規模優勢的企業集中，產業版圖加速呈現「強者恆強」格局。

