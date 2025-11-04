台端發表全新微電車品牌 啟動國產電動二輪新世代
【記者柯安聰台北報導】致力推動電動二輪與綠能移動解決方案的台端興業（3432）宣布正式發表全新微電車-TUKU；TUKU的登場不僅象徵台端集團在電動二輪市場的全新布局，也揭示本土品牌推動綠色移動的新方向。該公司近年積極發展「綠能×智慧移動×永續科技」三大核心事業，旗下品牌橫跨電動輔助自行車、微電車與智慧通勤載具，包含SOKER、ASPADZ、COSWHEEL、DUKY、TUKU等。
TUKU由台端興業主導開發，結合桓鼎集團（5543）旗下統量科技與佐茂科技（7854）的電子與機構整合能力，完整導入國產化的電控與電池模組技術。全新世代車款採用自主研發電控系統，具備高效能與低能耗的平衡表現，續航、安全與穩定性皆達市場同級頂規。
董事長陳帝生表示，車體設計上，TUKU以輕量化結構與年輕化造型為主軸，搭配可換式電池系統，鎖定都會通勤與短途代步族群。品牌強調「Made in Taiwan」的整合實力，從零件供應鏈到製造工藝皆為本土團隊自主完成，展現台灣在電動交通技術上的進化。
圖：TUKU MomoRex微電車「霸萌女主系列」五色亮眼登場
台端興業此次同步亮相的首款主打車款-TUKU MomoRex微電車「霸萌女主系列」，不僅是一台交通工具，更象徵「生活感的延伸」。MomoRex以時尚外觀與實用性能兼具為訴求，結合高效電機、輕量化鋰電池與智慧化功能，打造女性友善的都市微電車新典範。其流線車身搭配星空黑、晴空藍、蜜桃粉、奶油白與星辰銀等五款精緻配色，烤漆質感細膩且具視覺張力，展現出都會女性專屬的自在與品味。內建藍牙智慧解鎖、高亮度儀表與全LED燈光系統，讓出行更具科技感與便利性。
在騎乘體驗上，MomoRex注重安全與舒適的平衡。低座高設計、輕省中柱、記憶棉坐墊與前後液壓避震系統，讓女性用戶即使穿高跟鞋也能輕鬆駕馭。車輛總重僅60公斤、續航可達50公里，搭配前碟後鼓煞與良好抓地力輪胎，提供穩定又安心的騎乘手感。同時具備22公升座桶、33公分寬踏板與USB充電孔等貼心收納設計，讓日常通勤、購物或短途出遊都能從容以對。MomoRex以「懂妳的旅伴」為理念，從動力到細節皆為女性量身打造，展現TUKU品牌結合美學、科技與生活的創新精神。
同時，台端集團也宣布正式啟動「經銷商加速器（Dealer Accelerator）」計畫，為TUKU品牌注入新成長動能。此計畫除提供優質產品外，將以系統化方式強化經銷夥伴的行銷與營運能力，建立品牌與通路共創的合作機制。未來將舉辦「區域交流會」與「行銷實戰工作坊」，協助經銷商運用總部的數位行銷資源與內容能量，聚焦進店、轉換、複購、推薦四大營運維度，並提供行銷工具包與數據分析支援。TUKU期盼透過此計畫，讓經銷商成為品牌價值的延伸者，共同打造具競爭力的電動二輪生態圈。
董事長陳帝生進一步指出，TUKU計畫每年推出3至5款新車，涵蓋都會通勤、親子共乘與戶外休閒等多元用途車型。品牌同步擴張體驗據點與百貨櫃位，打造「看得到、試得到、買得到」的一站式體驗；目前全台多處據點正積極籌備中，預計明年將完成北中南主要城市的體驗網絡佈局。（自立電子報2025/11/4）
其他人也在看
Toyota 推最狂 138 萬零利率！鐵了心出清 RAV4 油電車
Toyota RAV4 第六代預計明年第一季就有望在台灣開賣，年底更將開始接單，因此經銷商透露現在正在出清五代庫存車輛，今日 Toyota 台灣總代理和泰汽車，公布 11 月的優惠方案，其中就出現 RAV4 油電車，最高可貸 138 萬元零利率的驚人方案。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
就怕「1500萬實習生丟江山」？ 台肥董座案吳音寧確定出局
台肥公司上週五宣布，由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表。由於農業部法人董事占過半台肥董事席次，所以吳音寧也被視為將接任台肥董座，引發輿論延燒，不過，台肥今早（4日）召開董事會，會上正式推舉台肥總經理張滄郎擔任董事長。中天新聞網 ・ 10 小時前
【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼
【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
北捷綠線某列車突臨停！竟遭按壓緊急斷電按鈕 旅客下場曝
台北捷運今（3）日下午景美站往松山方向列車突暫停於月台，原因竟是遭一名旅客按壓月台緊急斷電按鈕，所幸站長現場確認月台軌道無異狀後，行控中心隨即復電，系統營運正常。北捷指出，這名旅客的行為已經違反大眾捷台視新聞網 ・ 1 天前
Nissan 預告全新 Kait 小休旅！即將量產成為全球戰略車
為拯救品牌財務危機，Nissan 不斷壯大旗下 SUV 產品線，近日於東京移動展上確認，將量產一款名為 Kait 的新車，會先在南美洲上市隨後在銷往全球市場，定位上會在 Kicks 之下，目前僅有一張預告圖，不過外媒稱將以舊款 Kicks 基礎打造。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…
是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…SiCAR愛車酷 ・ 11 小時前
2025年11月新車預告：Hyundai Inster預告發表、Mitsubishi XForce 國產休旅登場，Luxgen n5即將亮相、KYMCO 油電新車年底前哨戰開打！
時序進入11月，2025年正式進入最後衝刺階段。本月份的台灣車市焦點集中在競爭最激烈的 CUV 跨界休旅級距，由確定發表的Hyundai Inster純電小休旅，對上即將展開預售的Mitsubishi XForce國產新戰力。此外，先前鴻海在法說會確認Model B的量產型Luxgen n5第四季登場，有望在11月中旬的鴻海科技日正式現身，以及KYMCO預告將在米蘭車展發表的全新油電速克達，都讓11月的車壇值得期待！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 15 小時前
吳音寧無緣董座台肥止跌 公司治理紅線再掀爭議/台積電平高後翻黑 法人賣壓出籠台股重挫218點/千億採購案點火 雷虎龍德同享政策風口｜Yahoo財經掃描
美股周一漲多跌少，AI題材持續發威。亞馬遜宣布與OpenAI簽下380億美元雲端合作協議，推動亞馬遜股價跳漲4%創歷史新高，也帶動輝達上漲2.17%。費半指數勁揚0.59%，那斯達克指數漲0.46%，標普500指數漲0.17%，僅道瓊工業指數下跌0.48%，主要受到美國政府停擺導致經濟數據真空、聯準會(Fed)政策前景不明影響。微軟與雲端新創Lambda簽下數十億美元AI協議，股價卻沒受到激勵；AI供應鏈動能仍強勢，台積電ADR同步小漲0.4%，支撐市場信心。 亞股方面全面回落，日股大跌1.74%，韓股亦跌逾百點，下挫2.37%，港股與上證指數亦收跌，資金明顯轉趨觀望。 台股今（4）日開高走低，盤中在台積電(2330)一度攻上1525元平歷史高價帶動下，指數最高觸28,554點創新高，但終場仍下挫218.03點，收28,116.56點，成交量放大至5862.98億元。權值股台積電翻黑收1505元、鴻海(2317)收最低244元，雙王壓盤使大盤跌破5日線。電子股、AI與記憶體族群同步修正，神達(3706)跌停、南亞科(2408)回檔4%；反觀中工(2515)因寶佳入股爭奪經營權傳聞而股價強勢，中石化(1314)衝出漲停，成為盤面少數亮點。整體來看，市場資金轉趨保守，高檔震盪下指數短線整理，但政策概念股與主動式ETF成交仍熱，盤勢仍具韌性。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 5 小時前
你累了嗎？休旅車疑恍神撞車彈護欄 後車嚇急煞
你累了嗎？休旅車疑恍神撞車彈護欄 後車嚇急煞EBC東森新聞 ・ 1 天前
鴻海從牛皮股變「大象跳舞」！搭電動車與AI順風車 外資喊衝400元 鴻家軍能跟著一起飛？｜盤點概念股
鴻海（2317）過往一直被稱為「牛皮股」，股本大、漲得慢、籌碼沉重，2024年開始股價拔地而起，「大象跳舞」也讓鴻家軍受到市場關注。從iPhone到電動車、又搭上AI，鴻海的營運項目看似包山包海，鴻海到底是做什麼的公司？被稱為「鴻家軍」的集團股有哪些？能跟著鴻海一起吃香喝辣嗎？Yahoo奇摩財經編輯室帶你了解鴻海與集團股的前景，同時也不忘觀察潛在的風險。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
驚險! 騎士搶黃燈撞雙載機車 駕駛偏離車道撞整排機車
中部中心/王俞斐、李文華、羅宇翔 彰化報導彰化員林市1日深夜發生一起驚悚車禍，一名男子騎乘機車，在黃燈轉紅燈之際，高速通過路口，撞上綠燈起步的雙載騎士，兩車三人通通噴飛倒地，送醫沒有大礙；同樣在彰化，有駕駛開車不慎偏離車道，撞上路邊整排機車，幸好無人受傷。騎士闖黃燈搶快撞雙載機車 兩車三人噴飛受傷(圖/民眾提供)路口監視器拍下，騎乘機車的施姓男子，在黃燈轉紅燈之際，高速通過路口，從一群騎乘腳踏車的民眾面前，呼嘯而過，緊接著猛力撞上，綠燈起步的雙載騎士，兩車三人瞬間噴飛。驚悚車禍，發生在彰化員林市，山腳路二段和員水路口，幸好受傷三人，送醫後都沒有大礙。小客車偏離車道撞上停放在路旁的機車 遭撞機車像骨牌一樣整排傾倒(圖/民眾提供)同樣在彰化，也有驚險瞬間，小客車，行駛路線，越來越歪斜，偏離車道，撞上停放在路旁的機車，轎車因為猛力撞擊，車身劇烈晃動，遭撞機車，像骨牌一樣，整排傾倒，排氣管留下大大小小刮痕。遭撞機車留下大大小小刮痕 幸好沒有人員遭波及受傷(圖/民視新聞)肇事38歲林姓駕駛，事發後自行前往派出所，幸好事發當下，沒有人員遭到波及受傷，有驚無險。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：彰化驚險瞬間！駕駛撞整排機車 騎士搶黃燈撞雙載機車３人噴飛 更多民視新聞報導北市公車攔腰撞上國道客運 1女頭部撕裂傷送往馬偕急救台中女騎士酒駕違規左轉遭撞飛 機車卡車底起火燃燒疲勞駕駛翻落橋下 父女受困驚險獲救民視影音 ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 1 天前
獨家／全力衝刺先進製程 台積電成熟製程將逐漸轉交世界先進
晶圓代工龍頭台積電全力攻先進製程和先進封裝，業界傳出，台積電將逐步把部分40-90奈米訂單外包給子公司世界先進，除了宣布竹科6吋晶圓二廠停產、2年內逐步退出氮化鎵（GaN）代工業務，先前已經將部分機器設備出售給世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡成立的合資公司VSMC，台積電將資源重點轉向毛利更高業務的方向已定。鏡報 ・ 16 小時前
台股強外資卻倒貨 專家：台幣有機會見31元
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）降息後，由於包括主席鮑爾等對未來降息看法保守，美元不貶反升，美元指數更衝破100，新台幣兌美元今（4）日早盤也貶破30.9元，一度來到30.906元，外匯...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產
汽車產業正面臨前所未有的全球競爭，福特汽車執行長Jim Farley警告，中國汽車製造商的崛起恐怕將對美國汽車產業構成毀滅性威脅。Farley指出，中國品牌在電動車領域的發展速度與技術優勢，已遠遠超越大多數西方車廠，而這股浪潮若無有效防範，可能讓「每一家美國車廠走向滅亡」。這樣的言論，不僅反映了汽車產業的結構性改變，也揭露了中美之間在技術與產能上的激烈競爭態勢。福特執行長嚴正警告，若是美國品牌再不試著在技術方面突破，可能很快就會被中國品牌擊敗。Farley認為，中國汽車品牌所構成的挑戰已超越1980年代日本車廠席捲美國市場的時期。他指出，中國目前已有足夠的生產能力，足以供應整個北美市場，若進軍美國市場，極有可能讓現有的美國車廠全數出局。這與當年日本尚未具備如此規模化產能的情況大不相同。Farley甚至以自己日常駕駛小米SU7為例，說明中國品牌在實用性與科技融合上的實質優勢。他直言：「這次的情勢與當年日本車潮類似，但卻是加了類固醇的版本。」 在技術層面，Farley表示，中國品牌的車載科技已處於領先地位，無論是華為還是小米，都已經讓中國車款的數位體驗遠超西方同業。他指出，進入中國車款時，Carture 車勢文化 ・ 9 小時前
桃園捷運綠線列車測試範圍擴大 北段五站直通機場捷運！
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，在張善政市長帶領的捷運團隊積極推動下，今（114年11月4日）日正式宣布，綠線列車進一步擴大...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
遠航的飛機比台北的房子還便宜多了 法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機
兩架遠東航空客機將在雙11被法務部行政執行署拍賣，兩架飛機底價合計，還買不起一...信傳媒 ・ 15 小時前
今早搭文湖線看過來 北捷145億人次誕生「免費搭1年」
台北捷運再創新里程碑，旅運量正式突破145億人次！今日7時24分從文湖線萬芳進站、文德站出站的幸運兒，可獲得免費搭乘捷運一整年超值大獎，至於第145億人次得主前後各5名，也可獲得「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張。此外，台北捷運會員即日起至11月30日每日登入，可免費抽獎。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
事業第二春！泰山前董座 創立貓寵品牌
看好寵物市場商機與日俱增，加上個人愛貓、養貓，前泰山董事長詹岳霖在退出泰山經營後，開創事業第二春，3日宣布與水產供應商隆順漁業旗下順億合資創立「愛貓一生」，於屏東農業科技園區斥資超過3億元設廠，總計三條生產線，目前先開一條生產線，一年目標3億元，未來三產線全開可達4倍產能。工商時報 ・ 19 小時前
快訊／國道3新竹段事故！陸軍運輸群車隊「軍卡撞軍卡」現場畫面曝光
國道3號南下寶山交流道，今（4日）上午8時許發生軍用卡車追撞事故。2輛軍卡前後跟隨行駛，行經國3南下99.4公里時，後方軍卡疑似未保持安全距離，追撞前輛軍卡，事故發生後2台軍卡停在外側車道與路肩間，所幸無人員傷亡，至於詳細事故原因，警方已連絡新竹憲兵隊會同處理。國道警方提醒，駕駛行車應注意車距與速限，以確保行車安全。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前