台管會理事長黃營杉率第18屆崇越論文大賞得主 受蕭美琴副總統接見

蕭副總統接見第18屆崇越論文大賞得主。

【記者張嘉誠／綜合報導】

第十八屆崇越論文大賞主辦單位台灣管理學會，在理事長-前經濟部長黃營杉名譽教授的帶領下，12月4日接受副總統蕭美琴接見，台灣管理學會理事長黃營杉教授表示，此次崇越論文大賞的競賽主題是以AI領域的相關應用為範疇，與政府倡議推廣AI新十項建設，以及國家整體科技產業布局的方針不謀而合，高度發揚政府重視AI人才培育的決心。

台管會理事長黃營杉名譽教授。

黃營杉名譽教授指出，第十八屆崇越論文大賞參與競賽的碩博士論文高達上千篇，每篇都堪稱一時之選，這次選出的特優論文得主，實屬優秀，值得一提的是，經過多位學者評選後，高雄醫學大學周文毅博士的論文廣受評審青睞，榮獲本屆博士組論文的特優，是一大亮點。

高雄醫學大學生物醫學工程博士周文毅博士以其：應用人工智慧技術於建構體外震波治療肩旋轉肌鈣化性肌腱炎成效預測模型開發與分析之研究，為題的論文獲得此次博士組特優，周文毅除了是高雄醫學大學生物醫學工程博士外，也是台灣運動醫學會的理事長、更是國訓中心專用的隨行醫師，用他的專業與用心，守護著台灣運動健兒在賽事中的安全。

周文毅醫師受訪時表示，他這次獲獎的博士論文，當初決定撰寫時，靈感來自於他從事醫師工作時的臨床經驗，針對他肩鈣化的病患中，使用體外震波治療後，大約有60%的患者，均有感受到症狀緩解，但是近40%的病患卻是需要多次使用，甚至效果有限，他就在想，如果可以深入研究，甚至透過人工智慧的科技做為輔助，也許透過預測的前導，便能讓病患與醫師都有個共識與方向，對於治療來說，絕對是一大利基。

周醫師指出，非常感謝他的指教授何文獻老師與周伯禧醫師的帶領，讓他決定把他20幾年來看診的病例資料庫、影像與臨床心得透過AI進行整合，利用人工智慧資料探勘的方法，建置體外震波治療肩鈣化性肌腱炎的先行預測治療模型，提升治療的精準度，讓醫療透過科技的加持，發揮更強大的加乘效果。

博士組特優得主周文毅醫師。

周文毅醫師說，因為寫作這篇論文的關係，他開始接觸人工智慧，從他從事臨床工作20幾年的經驗中，他深深體會到AI與臨床醫學有著密不可分的關係，尤其是近年來台灣運動健兒屢屢在國際爭光，更加彰顯運動傷害早期預警系統的建置相當重要，而這個系統的建置必須藉由AI才能夠更加全面與完善，以台灣國球棒球為例，如果可以透過包括傷害、投擲內容等資訊的蒐集，建置投擲資料庫，再透過AI的輔助，研發出一套即時回饋系統，提供給第一線選手、教練與防護員等人即時，包括:選手疲勞感、投擲動作改變等訊息，讓許手也教練以及防護員都能有預前知道的警覺，勢必能夠大大降低選手的運動傷害，便能讓選手免於遭受到運動傷害的侵襲，這一定有助於選手在賽事中的表現。

周文毅醫師強調，運動部的成立，展現國家高度重視運動的決心，對於台灣運動健兒能夠夠持續在國際發光發熱，他深感榮耀，一個運動賽事的安全完整完成，運動科學與運動醫學絕對是不可或缺的要角，他企盼，未來能夠有更多熱愛運動的醫師投入運動醫學的行列，能夠肩負起台灣運動健兒在國際賽事中醫護的要角，這是相當榮耀的，秉持初心、用心看待、感受榮耀，正是周醫師願意持續深耕台灣運動醫學工作的最佳補給，持續發揚台灣運動國際軟實力，未來國際運動賽事中，台灣運動健兒絕不缺席。