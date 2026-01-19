台籃地貼又害人！胡凱翔滑倒傷韌帶 職籃工會發聲

【施養正／綜合報導】SBL超級籃球聯賽新賽季開幕首周，基隆黑鳶球員胡凱翔因踩上板橋體育館中央「超大面積地貼」滑倒，造成右膝內側韌帶拉傷。職籃工會表示，雖然傷勢不算最嚴重，但台灣籃球長年反覆發生的場地安全問題又添一樁。工會批評，選手、教練、球迷都心知肚明，但場地依舊充滿危機、制度依舊視若無睹。

職籃工會回顧，過去見過許多相同的情節：呂政儒踩上地貼後韌帶撕裂、 Bryan Davis阿基里斯腱斷裂後痛批場地、蔡峻銘滑倒重傷、林庭謙和陳盈駿在瓊斯盃比賽中多次打滑、 UBA輔大凱德爾因濕滑地板膝部反折倒地痛哭、韓杰諭在HBL時期，疑似踩到廣告區後直接受傷倒地。

工會表示，這些名字與畫面年年輪迴，所有選手、教練、球迷都心知肚明：地貼過大、材質濕滑、地板反潮的風險，就是台灣籃球日復一日怠惰和惡意所養成的不定時炸彈。但場地至今依舊充滿危機、制度依舊視若無睹。

工會強調，「球場就是職業運動員的職場」，依照《職業安全衛生法》及《民法》相關規範，主辦單位、場地方與雇主均有責任確保場地安全、避免可預見危害。然而，台灣籃球多年來僅以「材質符合標準」、「天氣潮濕難免」作為回應，卻少見「止滑標準」、「濕度管理」、「事故調查」等實質措施落實。這種態度與制度落差，害選手始終被暴露在不必要的風險中。

工會指出，借鏡國外做法，NBA、EuroLeague及FIBA賽事，幾乎全面避免使用大面積地貼、採行「摩擦係數檢測」、「地板濕度控管」、「賽前場地安全審查」，並依「職業工會 (如NBPA和ELPA) 」要求，將選手安全視為不可被商業利益犧牲的底線，讓運動員在比賽中能專注拚戰，而不是提心吊膽避免滑倒。

對此，職籃工會提出訴求：全面停止在「罰球圈」「禁區」「中圈」使用大面積地貼；建立「室內球場止滑與濕度管理標準」；落實「賽前安全檢查」、「事故通報與公開調查」；主管機關應明確要求受政策補助、輔導的特定體育團體與職業聯盟對場地安全負責，並提供執行紀錄；若場地未達安全基準，應「暫停使用」並「立即改善」。

工會重申，選手是台灣籃球最重要的資產。日後將在每起因場地管理不善造成的嚴重傷害事件中，協助受害會員採取包括法律行動在內的必要手段，也願意與各單位合作。但台灣籃球不能再以運動員的膝蓋、韌帶和阿基里斯腱作為廣告曝光收益的代價。願相關單位立即行動，讓選手能在安全的球場上，專注為球迷全力拚戰每一球。

