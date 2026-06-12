即時中心／徐子為報導



日本熊本縣阿蘇火山今年1月20日上午發生觀光直升機墜毀事故，機上有1名駕駛、2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）至今下落不明，機體殘骸目前仍在阿蘇中岳火山口內。熊本縣警方今（12）天表示，警方將吊起機上3人與事故直升機。





墜機地點位於火山口 從未有人涉足

綜合當地日媒報導，現場作業將委託熊本縣外的業者執行，據悉，業者具有使用無人重型機具在高處與陡坡施工的經驗，屆時將遠端操作無人重型機械，不會有人進入火山口內。



當地消防本部說明，當天有一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園（Aso Cuddly Dominion）」起飛的直升機，於上午10時50分（台灣時間9時50分）起飛，原計畫進行約10分鐘的阿蘇火山觀光飛行。園方表示，該機昨由同一駕駛完成兩趟飛行，這趟是第三趟，主要飛行區域涵蓋草千里及中岳火山口。



事發後儘管警消曾多次發起搜救活動，但由於天候不佳，且墜機點位於阿蘇火山中岳火山口內，那裡「從未有人涉足過」，最終放棄；日本政府環境省今年4月曾要求直升機營運公司「匠航空」移除事故機。



當地警消今年2月曾用無人機，確認疑為機上3人，經判斷生還可能性極低。





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原文出處：快新聞／台籍夫婦1月遊阿蘇火山遇難 警方將「委業者遠端吊起事故直升機」

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