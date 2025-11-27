台籍旅客在阿布達比遭警方帶走 外交部曝最新狀況：人在杜拜警局

外交部外觀。李佳穎攝



雲林一對陳姓夫妻於10月23日從桃園機場出發前往中東旅遊，陳男在阿布達比轉機時，卻遭5名武裝人員帶走，從此失聯，陳男的子女因此在社群平台發文求救。外交部今（11/27）日透露最新狀況，陳姓國人已由阿布達比移送至杜拜警局，駐處同仁已經前往當地關切，並將狀況轉告家屬。

雲林一對陳姓夫妻於10月23日從桃園機場出發前往中東旅遊，陳男在阿布達比轉機時，卻遭5名武裝人員帶走，妻子楊姓女士依原行程搭機前往土耳其伊斯坦堡，據家屬表示洽詢航空公司、代表處都無法獲得正面回應，從此音訊全無，不知道發生什麼事。

外交部昨（11/26）日表示，當地警方已初步提供相關說明，目前駐處正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助；今日再度回應，經我國駐杜拜辦事處於向杜拜警方確認，陳姓國人已由阿布達比移送至杜拜警局，並確認羈押地點。

外交部強調，高度重視本案並持續關切我國人情況，駐處同仁已至羈押地點表達關切及瞭解我國人受押情形，相關資訊已同步轉告家屬楊女士，駐處將積極與當地警方交涉探視，以釐清遭羈押原因，確保我國人不會遭受不當對待，並提供家屬所需各項協助，並適時對外說明。

