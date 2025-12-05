台籍旅客酒醉大鬧航班！日航警「強制帶下機」 全機延誤近一小時
[Newtalk新聞] 台灣虎航IT-207班機昨(4)晚間準備由名古屋飛往桃園途中，一名台籍男子疑似酒醉情緒失控，最終遭日本航警登機強制將其帶離，導致航班延誤近一小時。台灣虎航出面回應。
事發於昨日原訂晚間7時40分從名古屋飛往桃園的IT-207航班。有乘客將現場影片上傳至社群平台Threads，可見機上一名台籍男子酒醉情緒失控，在機艙內大聲叫罵、態度激動，影響整機乘客無法起飛。機組人員多次勸阻無效，機長遂依規定簽發警告函並啟動拒載程序，但該男子仍拒絕配合，最終由數名當地航警登機強制將其帶離，男子被帶下機後，全機乘客報以歡呼掌聲。不過男子這酒醉一鬧，也導致航班延誤近一小時。
事件被上傳後迅速引發社群討論，有網友直呼丟臉，紛紛留言表示「這才叫台灣之恥」、「酒品差要有自知之明」、「就說沒有中國人了，請不要做壞事，因為沒人可以賴了」、「中國人走了才知道原來台灣人也沒水準」。
虎航回應表示，一名國籍旅客疑因酒醉而在機內情緒激動且以言語進行滋擾，行為包括干擾組員、不願配合起飛前檢查、對組員咆哮等，當下由該航班機長按規定對該旅客簽發警告信函，後經客艙事務長對其宣讀警告信函，制止不理性行為。航空公司強調，以「飛安第一」為營運基石，且對旅客滋擾事件一貫零容忍，對於本次事件亦肯定該班組員的表現及應對方式。
