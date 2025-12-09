台籍日本兵遭蘇聯俘虜 紀錄片《冰封的記憶》揭二戰歷史【涉己新聞】

「在最艱苦的時刻，當時還是少年的我，有了要為國家效忠的心情。」

已經快100歲的台籍日本兵吳正男，回憶起自己年少，正逢二戰發生，被迫中斷學業，被帶到中國東北戰場參戰。

卻因為1945年日本戰敗，被蘇聯俘虜送到西伯利亞戰俘營，很慶幸自己能活著，和家人重逢。

台籍日本兵吳正男妹妹吳照表示，「媽媽有說去卜卦，那種文鳥的卜卦，然後說這個人還在，說明年春天會有消息，有一天我爸爸下班回來就說好消息，就是哥哥已經有消息了。」

廣告 廣告

另一位已故的台籍日本兵陳以文，在戰俘營待了4年，終於被遣返回台灣。他把自己的故事，說給孫子聽，引發孫子對這段歷史的興趣，進而投入台灣史的研究。

已故台籍日本兵陳以文孫子陳力航指出，「在談論這種事情的時候，某種程度他們就會變回他們那個少年的狀態，變得好像跟我一樣，我就會有一種，唉，我們是兩個不同時代的少年，那在一起交流這樣子。」

還有來自當時士紳許丙家族的許敏信，成為台籍日本兵，也成了蘇聯俘虜。

這些塵封已久的記憶，透過導演，沿著西伯利亞鐵路，跨越冰天雪地，追尋這批台籍日本兵，過去從離鄉入伍、戰敗被俘，到遣返的旅程，製作成紀錄片「冰封的記憶」。

導演許明淳表示，「希望說這一段記憶能夠曝光，然後更多人知道，其實在戰爭的那個整個大時代的背景下，沒有人可以沒有受到戰爭的影響。」

「冰封的記憶」，本週四（11日）晚間10時，會在公視「紀錄觀點」節目播出，導演期待透過這段記憶的曝光，引導當代台灣人，思考戰爭遺留的長期影響，以及身份認同的焦慮，深思後找到答案。