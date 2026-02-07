台籍潛水員殉職！赴日參與煤礦遺骨調查 水下作業突抽搐昏迷不治

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

日本山口縣宇部市「長生煤礦」遺址正進行二戰遇難者遺骨的水下調查，今（7）日卻發生憾事。一名 57 歲魏姓台灣籍潛水員在執行水下坑道作業時，突然出現抽搐並陷入昏迷，經現場人員緊急搶救並送醫後，仍於今日下午宣告不治。事故發生後，相關調查作業已全面暫停，日方正針對事故原因展開調查。

台籍魏姓潛水員執行水下坑道作業時不幸喪生。（圖／翻攝X@ransaoon）

根據日媒《山口電視台》、《TBS News》報導，該潛水團隊於今日上午 11 時 30 分左右進入長生煤礦的水下坑道作業，團隊成員共 3 人。魏姓潛水員在下潛約 30 分鐘後，身體狀況突然惡化，出現抽搐後隨即失去意識。同僚見狀，立刻將他帶往礦坑內的減壓站進行急救與心臟按摩，並於中午 12 時 20 分通報醫護人員。救護車於 1 小時內將其送往醫院搶救，但魏男始終未能恢復意識。

初步調查顯示，該名潛水員使用的裝備需手動調整氧氣濃度，相關單位推測，事故發生時可能因操作不當或調整失誤，導致氧氣濃度異常，增加身體負荷而引發昏迷。當地民間團體「長生炭礦的水非常を歴史に刻む会」事務局長上田慶司對此表示深感悲痛，並盼事故原因能盡快釐清。

長生煤礦曾於 1942 年 2 月發生嚴重坑道漏水事故，造成 183 名勞工罹難，遺骨沉睡海底逾 80 年。民間團體自 2024 年起委託國際潛水專業人員展開調查，原訂於本月 3 日至 11 日間進行主坑道搜尋。此次團隊集結來自日本、台灣、泰國等國共 6 名潛水員，盼能在事故 84 週年之際帶回罹難者遺骨，未料任務期間竟發生悲劇。

