台籍潛水員「赴日打撈遺骨」溺斃 疑高氧症引發痙攣

日本山口縣宇部市長生煤礦近期正進行水下調查，為二戰期間於礦坑事故中罹難者的遺骨收容，未料昨（7）日一名57歲台灣籍潛水員魏姓男子，在參與潛水調查作業時突發意外，經送醫搶救後仍宣告不治，相關調查因此緊急中止。根據日媒今（8）日報導，潛水員疑似因吸入高壓氧時引發高氧症，出現痙攣症狀，導致呼吸器脫落而溺斃。

長生煤礦於1942年2月因海水倒灌而漏水沉沒，造成183人罹難，其中多數為來自朝鮮半島與日籍的勞工。此次調查原訂自事故發生84週年的3日展開持續至11日，如今發生意外，目前潛水調查已全面中止。

據悉，事發當下共有3名潛水員一同下水作業，約30分鐘後其中一人返回並通報魏姓潛水員突然出現痙攣、失去意識，同行人員隨即發出求救訊號並通報消防單位。救護人員抵達現場後，前往煤礦排氣筒「皮亞（Piya）」處進行救援，並於下午1時25分左右將人送上救護車送醫，最終仍宣告不治。

負責調查的市民團體「長生煤礦水災歷史銘刻協會」（長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会）於8日召開記者會說明事故經過。死亡的魏姓潛水員因長時間吸入高壓氧，引發高氧症（Hyperoxia）出現痙攣症狀，導致呼吸器脫落而溺水身亡。水中探險家伊左治佳孝指出，從潛水設備的紀錄來看，這起事故原因已相當明確。

調查發現，其衡量中樞神經系統（CNS）中毒風險的值一度高達460％，在水深32公尺、潛水30分鐘的條件下，屬於明顯異常數值。伊左治佳孝表示，雖非診斷結果，但從事實判斷，幾乎可以確定是因高氧症引發痙攣後溺水所致死；而發生異狀的地點位於前往舊礦坑通道途中，潛水過程中氧氣分壓並未如應有程序降低，水溫因素則被排除。

團體代表井上洋子表示，這起事故造成無可挽回的生命損失，對各界帶來困擾深感歉意，團體將嚴肅思考自身應負的責任。她強調，收容罹難者遺骨的心願不會消失，但未來將以何種形式落實，仍需時間審慎評估。

伊左治佳孝也指出，魏姓潛水員在台灣經營潛水相關設施，並曾參與墨西哥的水下探勘團隊。此次抵達前已進行海中潛水等準備工作，事發前一天並未出現身體不適狀況。

