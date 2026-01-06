台籍男子廈門歸來 計程車搭一半「金門大橋」落海搜救中

金門大橋發生落海意外。資料照片



今天冷氣團報到，各地都是低溫的天氣，沒想到有人落海失蹤。金門縣的金門大橋今天（1／6）傍晚，一位搭計程車民眾突然跳車，隨後墜落橋下，一直到晚間9點還未見男子蹤影；根據了解，這位民眾今天才從廈門返回金門，在碼頭搭上計程車後就發生落海意外。

該名計程車司機表示，在水頭碼頭載到這名男子，車子經過金門大橋時，男子突然跳下車，他也嚇了一跳。

金城分局說明，年約60歲、設籍嘉義的蔡姓男子6日上午10時自廈門搭乘船班入境金門，入境後曾在水頭碼頭一帶徘徊。下午4時49分許，蔡男搭乘計程車離開水頭碼頭。

車輛行駛至金門大橋中段時，蔡男突然下車，計程車司機見狀立即靠右停車，並下車邊拉邊扯地勸阻蔡男翻越護欄，不料蔡男仍執意翻越護欄跳海，計程車駕駛也趕快報警。

不過至今尚未找到這名落海的蔡姓男子，救災人員擔心天氣影響落水男子安危，入夜仍持續在海上、岸邊搜索。

