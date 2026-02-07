台籍男洛杉磯被撞死！92歲嬤失控衝撞超市釀3死、6人輕重傷

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

美國洛杉磯西木區一間華人常去的大華超市，5日中午發生重大車禍。一名92歲女性駕駛先在路上撞上自行車騎士，隨後車輛未停反而衝上人行道，直接撞破玻璃門闖入超市烘焙區，造成3人當場死亡、6人受傷。其中一名死者經證實為台灣籍男子，另有3名台籍傷者，目前傷勢穩定。

美國洛杉磯西木區一間華人常去的大華超市，5日中午發生重大車禍。（圖／美聯社）

綜合美媒與警方說法，事故地點位於鄰近加州大學洛杉磯分校的商圈。最新曝光的行車紀錄器畫面顯示，銀色豐田轎車沿西木大道行駛時突然偏離車道，衝上人行道後直闖超市。洛杉磯消防局指出，3名罹難者為30歲與55歲男性，以及一名42歲女性，皆在烘焙區遭車輛輾壓不治；另有多名傷者送醫，其中2人一度傷勢危急。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處向中央社證實，死者中包含一名台灣籍男子，另有3名台籍傷者，目前情況穩定。辦事處表示已即時掌握狀況，並與家屬保持聯繫、提供必要協助；警方也已通知死者在南加州的親屬與其美國雇主。

目擊者回憶，肇事車輛在撞到第一名騎士後未停下，反而繼續加速，現場一度陷入混亂。洛杉磯警察局初步研判為意外事件，暫不排除突發疾病、機械故障或誤踩油門等可能，並已排除蓄意攻擊。消防單位指出，92歲女駕駛及被撞騎士均拒絕送醫，女駕駛正配合調查並接受醫療評估，目前未面臨刑事指控；事發超市已暫時關閉，門口擺放鮮花悼念罹難者。

