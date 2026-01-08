台籍男跨國詐騙長者「數百萬美元」 遭4項重罪起訴

44歲台灣男子涉嫌以「高壓金融詐騙法」掏空多名美國密西西比州老年人帳戶、取得數百萬美元，5日於洛杉磯國際機場遭逮。（圖／翻攝自臉書@desotoda）

美國密西西比州德索托郡（DeSoto County）檢察官巴頓（Matthew Barton）表示，一名台灣籍人士涉嫌主導跨國詐騙集團，鎖定美國高齡長者進行高壓式金錢詐騙，造成受害者數百萬美元損失，已遭檢方起訴。

根據密西西比州媒體《DeSoto County News》報導，檢方指出，台灣籍嫌犯賴姓男子（Chia Lai，音譯）被控涉及一宗國際詐騙案，共面臨四項重罪指控，包括共謀詐欺、詐術取財、洗錢及電信詐欺。執法單位指控，該犯罪網絡專門以高壓手段誘騙年長者，藉此掏空其銀行帳戶。

巴頓說明，嫌犯落網過程相當曲折，此案由美國國土安全調查局（HSI）與地方警方聯手偵辦，但在移交過程中一度受阻。巴頓指出，由於加州的「庇護州」政策，當地相關單位起初拒絕配合執行密西西比州所發出的通緝令，導致引渡行動延宕。

巴頓表示，初期在爭取嫌犯羈押權時，因地方機關不願配合美國海關與邊境保護局（CBP），一度讓嫌犯有脫身風險。所幸在國土安全調查局與德索托郡檢察官辦公室協調下，最終於洛杉磯國際機場完成交接，由洛杉磯機場警察局依法將賴姓嫌犯拘捕。

本案由赫南多市警局（Hernando Police Department）主導調查，凸顯近年來跨國詐騙集團鎖定美國退休族群的威脅日益嚴重。巴頓強調，無論涉及何種司法或行政障礙，檢方都將全力追究剝削長者的不法分子。

目前，賴姓嫌犯已被移送至德索托郡接受司法程序。依照美國法律規定，在法院判決確定前，嫌犯仍推定為無罪。

